(Görüntülü) Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray maçının ardından

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 8\'inci haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan\'ı 74-72 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İki takımın da sorunlar yaşadığını belirten Ertuğrul Erdoğan, şöyle konuştu: \"Beşiktaş da zor bir süreç geçiriyor. Biz buraya 2 maç kaybederek geldik. İnişli çıkışlı oynuyoruz. Psikolojik olarak güçlü değildik. İkinci devrede Göksenin\'in savunma katkısına Klobucar da eklendi ve direncimiz daha da arttı. Savunmamız bizi ayakta tuttu. Hatalar yapıyoruz. Üstünde durduğumuz şeyler var. Milli maç arasına giriyoruz. Moralli girmek önemli. Lige dirençli ve öz güvenli geri dönmek istiyoruz. Dezavantajlı bir fikstürümüz var. ULEB Avrupa Kupası deplasmanlarının arkasından ligde de deplasmana gidiyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Afyon Belediyespor maçını kaybetmeyi beklemiyorduk. Takımıma inanıyorum. Onlardan hiç şüphem yok. Oyuna biraz daha akıl koymamız lazım. Bunu anlayınca daha iyi yere geleceğiz. Yukarıdaki üç takımı kenara koyalım, diğer takımlar çok denk.\" IVANOVIC: \"MAÇI BİR TOP BELİRLEDİ\" Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic ise şu ifadeleri kullandı: \"Zor bir maçtı. Maçın böyle olacağını biliyorduk. İyi bir takıma karşı oynadık. Maçı bir top belirledi. Tek topta kazanılan maçlara çok da hazırlıklı olmamız gerek. Oyun kurucu pozisyonunda sıkıntı yaşıyoruz. Kenan Sipahi sakattı. Hafta içinde üç gün antrenman yapmadı. İyileşti ancak yine sakatlandı. Rich ve Ömer Utku Al\'ı denedik. Ancak o da olmadı. Rich oyun kurmaya enerji harcayınca kendi yaratıcılığını kullanamadı. Maçın içinde iki veya üç defa daha akıllı oynamamız gereken anlar vardı. Biz bu anları doğru kullanamadık. Son topu da kötü kullandık.\"