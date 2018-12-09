(Görüntülü) Beşiktaş Sompo Japan - Darüşşafaka Tekfen maçının ardından  

Kaan ÜLKER İSTANBUL (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 10\'uncu haftasında Beşiktaş Sompo Japan, evinde Darüşşafaka Tekfen\'i 81-72 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic maç sonu yaptığı açıklamada, Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Maça kötü başladık aslında ve savunmada çok zorlandık. Rakip çok sert, kararlı ve iyi başladı maça. İlk 3-4 dakika bizim için en kötü bölümdü. Ama sonrasında topa yaptığımız iyi baskı ve sonrasında da tempoyu elimize geçirmemiz bize maçı getirdi dedi.

Darüşşafaka Tekfen\'de ise başantrenör Ahmet Çakı ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başında bulunan yardımcı antrenör Fatih Emre Gezer, basın toplantısına katılan isim oldu. Gezer şu ifadeleri kullandı Maçın büyük bir bölümünde iyi iş yaptık ve maçı kontrol ettik ama aynı oyuncularla daha fazla sahada kaldığımız için rotasyonu fazla kullanamadık. Aynı oyuncularla devam etmek zorunda kaldık ve o da bizi özellikle birebirlerde kötü reaksiyon vermemize neden oldu. Daha dinlenmiş olsak yenmek için daha büyük şansımız olurdu. Dış şutlarla ilgili problem yaşadık. Orada maçı koparabilirdik. Beşiktaş güçlü bir takım.