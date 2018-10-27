(Görüntülü) B.B. Erzurumspor - Kasımpaşa maçının ardından (2)

Turgay İPEK / ERZURUM (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'da teknik direktörü Mehmet Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, arzu ettikleri bir skor almadıklarını söyledi. Maça kazanma odaklı çıktıklarını ifade eden Özdilek, şöyle konuştu: \"Rakibin ön tarafta hareketli olduğunu biliyorduk. İki duran toptan pozisyon verdik, buna rağmen yakaladığımız 3 tane net pozisyon var. Daha sonra oyuna biraz müdahil olduk, top kontrolü bizde oldu ve golü bulduk. İlk yarı mücadele anlamında evet istediğimiz gibiydi. İkinci yarı oyundan çok bence hakemin tavrı biraz maçın önüne geçti. Penaltı verebilirsin, lehimize, aleyhimize bu hiç önemli değil. Böyle bir penaltı veriyorsan her maç vereceksin. Biz de sonuçta futbolun içerisindeyiz, böyle dokunulmayla penaltı verilecekse, bu çocukların ve bu şehrin emeğine yazık. Hem penaltı yiyorsunuz hem de 10 kişi kalıyorsunuz. İkinci penaltıyı da yiyebilirdik ama bakıldığı zaman beraberliği hak ettik mi, hak etmedik. Hakem bence maçın önüne geçti.\" Özdilek, ilk penaltının oyunun gidişatını engellediğini belirterek, \"Gidişatı çok farklı oldu ve bunun yanında 10 kişi kalıyoruz. Arda bundan sonra bakalım hangi maçta ne verecek. Bu kadar kolay mı ya? Futbolcularımı tebrik ediyorum, müthiş mücadele ettiler. Taraftarlara da teşekkür ediyorum, müthiş takımlarına destek oldular. Bu takıma inansınlar, bu takım istediği yere gidecek. Zaman zaman hakemleri de yenmemiz gerekiyormuş, onları da yeneceğiz. Bu kadar basit penaltı, futbol adına olmamalı\" diye konuştu. DENİZLİ: \"1 PUAN BİZE MUTSUZLUK VEREN BİR SONUÇ DEĞİL\" Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise karşılaşmanın son iki haftayı başarılı geçiren iki takımın mücadelesine sahne olduğunu aktardı. İkinci yarı ilk yarıya göre daha çok pozisyon bulduklarına işaret eden Denizli, \"İkinci yarıda baktığımız zaman galibiyeti alabilecek pozisyonlar ürettik. Bunun yanında bir penaltı vuruşundan istifade edemedik. Şartlar ne olursa olsun, çıkışa geçmek isteyen bir takımdan geriden gelip alınan bir puan bize mutsuzluk veren bir sonuç değil\" değerlendirmesinde bulundu. Penaltı pozisyonlarının sorulması üzerine Denizli, \"Türkiye\'de uygulanmakta olan VAR Sistemi var. Benim değerlendirmem mümkün değil. Yıllardır bu mesleğin içindeyim, çeşitli kulüplerin başında bulundum. Bazen hakem kararlarıyla maç kaybettim, daha çok şeyler de kaybettim. Kaybettiğim ve kazandığım maçlarda hakemler üzerine bir yorum yapmıyorum. Ben hakem arkadaşların çok düzgün insanlar olduğunu düşünüyorum. Hata yapmıyorlar mı, yapabiliyorlar, neticede bu onların çok düzgün bir camia olduğunu asla değiştirmez\" yanıtını verdi.