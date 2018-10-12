T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) Atiker Konyaspor'da Rizespor mesaisi başladı

Tolga YANIKKONYA, (DHA)-  ATİKER Konyaspor, 3 günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

12 Ekim 2018 02:05

Tolga YANIKKONYA, (DHA)- 
ATİKER Konyaspor, 3 günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Atiker Konyaspor, 3 günlük iznin ardından 9\'uncu hafta deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde gerçekleşen antrenmana Milli takımlarda bulunan oyuncular ile tedavi olan Fallou Diagne ve Mustapha Yatabare katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5?e 2 ile devam etti. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA  ATİKER KonyasporRizesporSpor Toto Süper LigBeşiktaşAtiker Konyaspor3TeknikRızaKayacık TesisleriMilliFallou DiagneMustapha YatabareKoşuAntrenman yarı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24