(Görüntülü) Antalya protokolu bayramlaştı

Mehmet ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) KURBAN Bayramının birinci günü Antalya Valiliği\'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Protokolun bayramlaşma törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Atay Uslu, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İyi Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Saat 14.00\'te valilik makamında gerçekleşen törene, siyasi partilerin il başkanları da katıldı. Bakan Ersoy, Vali Karaloğlu ve milletvekilleri, törene katılanların tek tek bayramını kutladı.