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(Görüntülü) Ankara'da KPSS heyecanı

ANKARA'da kamu kurumlarında işe girmek isteyen ortaöğretim mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı

07 Ekim 2018 15:02

ANKARA\'da kamu kurumlarında işe girmek isteyen ortaöğretim mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı.KPSS ortaöğretim sınavı, tüm yurtta olduğu gibi bugün Ankara\'da da yapıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) gerçekleştirilen sınav, saat 10.15\'te başladı. Ancak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile birlikte başlatılan saat uygulamasına göre, saat 10.00\'dan sonra sınava gelenler salonlara alınmadı. Sınava girmek için yetkililerden yardım isteyen adaylar, bu duruma tepki gösterdi. ÖSYM sitesinden aldıkları sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanları ile sınav merkezlerine gelen adaylar, üzerlerindeki madeni para, kağıt, peçete, kol saati, anahtar ve takılarını girişteki emanete bıraktıktan sonra özenle aranarak salonlara alındı. Görüntü Dökümü: ------------------------ -Sınav binalarından görüntü -Polis araması -Sınava geç kalanlar görüntü -Detaylar Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU-Kaan ULU/ANKARA,(DHA)-

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