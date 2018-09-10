(Görüntülü) AK Parti'ye üye olarak rozet taktı

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA)TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, AK Parti\'ye üye oldu. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı görevini yürüten İsmail Kumartaşlı, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı binasında düzenlenen törenle AK Parti\'ye üye olarak rozet taktı. İl Başkanı Hüseyin Sezen\'in AK Parti rozetini yakasına taktığı Kumartaşlı, hizmetini siyasi alanda da sürdüreceğini söyledi. İsmail Kumartaşlı\'nın sivil toplum alanında başarılı çalışmalar yaptığına dikkati çeken İl Başkanı Hüseyin Sezen, Kumartaşlı\'yı partilerinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını aktardı. Sezen, Başkanımızla her zaman istişare halindeydik. Şehit ve gazilerle ilgili yapmış olduğu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. AK Parti saflarında siyaset yapmaktan çok mutluyuz. AK Parti kadrolarına üye olarak bugünden itibaren birlikte omuz omuza devam edeceğiz. Bundan sonra başkanımız AK Parti saflarında Türkiye için çalışmalar yapacaktır. Yolu bahtı açık olsun. Siyasi hayatında başarılar diliyorum dedi. İsmail Kumartaşlı da şehit yakınları ve gazilerin onayıyla AK Parti\'ye üye olduğunu vurgularken, Yaklaşık 10 yıldır Afyonkarahisar Şehit Gaziler Derneği başkanlığını yürütüyorum. Tabii bu süreç içerisinde hiçbir zaman, hiçbir şekilde herhangi bir siyasi partiye gidip üyeliğim olmamıştır. Her insanın gönlünde yatan bir aslan vardır. Biz bunu sadece sandıklarda kullandık. 10 yıldır memleketimize hizmet ederken artık bu hizmetin başka kulvarlarda da olması gerektiğini düşündük. Bu düşünce içerisinde üyeliğimizi yaptık. Bu üyelikte şehit anne ve babalarımızın onayını alarak, onlar da beni aktif siyasete bir tek şartla gönderdiler. Derneği bırakmamam şartıyla siyaset yapmama izin verdiler. Ben de sayın başkanımızla görüştüm. Bundan sonra memleketimize başka kulvarlarda hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur diye konuştu.