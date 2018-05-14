(Görüntülü) AK Partili kadınlardan kimsesiz çocuklara destek kermesi

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) Muğla\'nın Marmaris ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından, kimsesiz çocuklara destek olmak amacıyla kermes düzenlendi. AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları üyeleri, kimsesiz çocuklara destek sağlamak amacıyla Kordon Caddesi\'ndeki Atatürk Anıtı önünde kermes düzenledi. AK Partili kadınlar, kermeste tekstil ve hediyelik eşya ürünlerinin yanı sıra evlerinde yaptıkları yiyeceklerin satışını gerçekleştirdi. Açılan dört stantta tanesi 3 ile 20 lira arasında satılan tekstil ürünlerine en çok turistler ilgi gösterdi. AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Elmas Bozkır, İlçe merkezi ve kırsalında belirlediğimiz kimsesiz çocuklar mevcut. Bu çocuklarımızın bakım ihtiyaçları ve maddi destek sağlanması için günübirlik kermes düzenledik. Bizlere bağışlanan tekstil ürünlerimizi satarak çocuklarımıza sahip çıkacağız. Projemiz, sadece kimsesiz çocuklar değil şiddete maruz kalmış çocuklar ve engelli kardeşlerimizi de kapsıyor dedi. Kermesin her hafta ilçenin farklı işlek caddelerinde devam edeceği öğrenildi.