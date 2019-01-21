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(Görüntülü) Adıyaman'da motosiklet devrildi 2 yaralı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı

21 Ocak 2019 19:14

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman\'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Sümer Evler Mahallesi\'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde Zekeriya Yasin (25) yönetimindeki 33 MA 0831 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Ahmet Yasin(18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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