(Görüntülü) Adana'yı film festivali heyecanı sardı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bu yıl 25\'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Film Festivali, 22- 30 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Festivalin direktörü İsmail Dikilitaş, önceki yıllara nazaran bu yıl zengin içeriklerle seyircinin karşısına çıkacaklarını ve bu yıl 25\'inci yıla özel 25 Emek Ödülü dağıtılacağını söyledi. Türkiye\'nin en büyük film festivallerinden biri olan Adana Film Festivali\'nin direktörü İsmail Dikilitaş, bu yıl 25\'incisi düzenlenecek olan festivalde 900 bin lira ödül dağıtılacağını belirtti. Festivalde bu yıl uluslararası uzun metrajlı film yarışmasının ikincisinin gerçekleştirileceğini anlatan Dikilitaş, \"Dünyanın önde film festivallerinde yarışmış Türkiye prömiyerini Adana\'da gerçekleştirecek olan önemli 9 filmin olduğu bir bölüm bu. Uluslararası kısa metrajlı film yarışmamız var. Bu yarışma için de 110 ülkeden 3 bin 111 başvuru var. Bu başvurular arasından 45 film ana jüri önüne çıkacak. Ülkemiz ve Adana\'nın tanıtımı açısından önemli bir yarışma bu. Ulusal Öğrenci Film Yarışması\'nda ise ülkemizin güzide üniversitelerinde okuyan öğrencilerimiz yarışacak. Bu çok değerli gerçekten de Adana Film Festivali\'nde çok özel bir bölüm olarak seyirciyle buluşacak. Dünya festivallerinden örneklerinin olduğu taze taze 2018 yılı Türkiye prömiyerlerini bizim festivalimizde yapan önemli filmler var. Açılış filmimiz Spike Lee\'nin BlacKkKlansman filmiyle gerçekleşecek. Bu fil Oscar\'ın en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. İzlediğimiz rota o noktada. Sanırım açılış filmimiz geçen yıl gibi Oscar\'a uzanacak. BlacKkKlansman bu yıl da yarışmamızı Oscar\'la taçlandıracak diye düşünüyoruz\"dedi. 25. YILA ÖZEL Dikilitaş, bu yıl 25\'incisi düzenlenecek festivale özel seçki oluşturduklarını belirtirken, şunları söyledi: \"25\'inci yıla özel özel seçki oluşturduk. 25 yılın en iyi filmlerini topladık. 1969\'dan bu yana ki süre içeresinde \'Kuyu\' filminden başlayan en son geçen yıl \'Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok\' filmine kadar uzanan serüvendeki en iyi filmleri yeniden seyirci seyircilerle buluşturduk. Biz Onur Ödülü\'nü her yıl takdim ediyoruz. Ama 25. yıla özgü 25 emek ödülü vereceğiz. Türk sinemasının perde arkasında, kamera arkasında ya da küçük rollerde oynamış oyuncuları daha çok değeri taltif edilmemiş kişileri, oyuncu, sanatçı, sanat ve sinema emekçilerinden bir liste hazırladık. Kendilerine 25. yıl anısına bir Emek Ödülü vereceğiz.\" YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ ŞERİF GÖNEN\'E VERİLECEK Bu yıl Yaşam Boyu Başarı Ödülü\'nün ünlü yönetmen Şerif Gören\'e verileceğini kaydeden Dikilitaş, sözlerini şöyle tamamladı: \"Şerif gören daha önce hiçbir festivalden bir başarı ödülü almadı. İlk defa Adana Film Festivali\'nde sinemaya başladığı Adana\'da ödül verilecek. Adana Gören için çok özeldir. Bizleri kırmayarak kabul etti, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada ağırlamaktan şeref duyacağız. Bunun ötesinde onur ödüllerimiz bu yıl 4 sinema sanatçısına verilecek. Bu isimler ise Cüneyt Arkın, Süleyman Turan, Ahmet Mekin ve Muhterem Nur olacak. Onların yıllarca harcadığı emeğinin karşılığını bir nebze onure ettiysek ne mutlu bize.\"