(Görüntülü) ABD'den Suudi Arabistan'a ilk yaptırım

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 24 Ekim (DHA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD\'nin Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesinden sorumlu olduğunu belirlediği Suudi Arabistanlı bazı yetkiliere karşı yaptırım uygulayacağını söyledi. Pompeo, yaptırımlar arasında en az 20 kişinin ABD vizelerinin iptal edilmesinin de bulunduğunu belirterek, \"Bu cezalar bu konuyla ilgili ABD\'nin söylediği son söz olmayacak. ABD\'nin, gazeteci cemal Kaşıkçı\'ya yapılan şiddet dolu, acımasız eylemlere hoşgörü göstermeyeceğini çok net olarak açıklıyoruz\" dedi. \"ERDOĞAN SUUDİ ARABŞSTAN\'A KARŞI OLDUKÇA SERTTİ\" Beyaz Saray\'da gazetecilerin Suudi Arabistan ve Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruların yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kaşıkçı cinayeti hakkında son konuşmasını değerlendirdi. Trump, \"Erdoğan\'ın Suudi Arabistan ile ilgili açıklamaları oldukça sertti\" dedi. Erdoğan\'ın açıklamalarına katılmadan önce gerçekleri öğrenmeyi istediğini söyleyen Trump, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştüğünü belirtti. Trump, Suudi Arabistan\'ın Kaşıkçı\'nın öldürülmesi ile ilgili çok kötü bir plan yaptığını, bu kötü planı ellerine yüzlerine bulaştırdıktan sonra da tarihte eşi görülmemiş bir şekilde olayı örtbas etmeye kalkıştıklarını söyledi. Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ticari ilişkileri de gündeme getiren Trump, Suudilerle 110 milyar doları askeri malzeme satışı olmak üzere toplam 450 milyar dolarlık ticaret anlaşması yaptığını ve bunu bozmak istemediğini ifade etti. Trump, \"Bu yatırımlar bir milyondan fazla insana iş imkanı demek, bunları iptal edersek kendimize zarar veririz. Türkiye\'ye yolladığımız CIA (Merkezi Haberalma Teşkilatı) Başkanı Gina Haspel, yolda geri dönüyor. Kendisi bana ayrıntılı bir rapor sunacak. Neler olduğunu en ince noktalarına kadar öğrenmeyi bekliyoruz\' dedi.