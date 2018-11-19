T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) A Milli Takım, Antalya'da

Tolga YILDIRIM - Semih ERSÖZLER / ANTALYA (DHA) - A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için Antalya'ya geldi

19 Kasım 2018 00:35

Tolga YILDIRIM - Semih ERSÖZLER / ANTALYA (DHA) - A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için Antalya\'ya geldi.

A Milli Takım, salı günü Ukrayna ile oynayacağı özel maç için Konya\'dan havayoluyla Antalya\'ya ulaştı. Özel uçakla gelen ay yıldızlılar için polis, havalimanında güvenlik tedbiri aldı. CIP Salonu\'ndan çıkış yapan milliler daha sonra otobüse bindi. Kafilede TFF Asbaşkanı Ali Dürüst de yer aldı.

Ay yıldızlı kafileyi taşıyan otobüs, polis eskortuyla birlikte takımın kamp yapacağı otele gitti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu\'nun iki futbolcuyla, yarın saat 18.30\'da Antalya Stadyumu\'nda yapacağı basın toplantısının ardından gerçekleştirilecek antrenmanla ay yıldızlılar Ukrayna maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YILDIRIMSemih ERSÖZLERANTALYA DHAMilli Futbol Takımı UkraynaAntalyaMilli TakımUkraynaKonyaCIP SalonuKafilede TFF Asbaşkanı Ali DürüstAyMilli Takım Teknik Direktörü Mircea LucescuAntalya Stadyumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24