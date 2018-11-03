(Görüntülü) 92 yaşında şiir yazıyor

Akif ÖZDEMİR- Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) ADANA\'da 92 yaşındaki Mesut Uluocak, yaşı itibariyle zayıflayan duyma ve görme yetisine rağmen şiir yazmaya devam ediyor. Sivas\'ta doğan, ilkokul ve ortaokulu tamamladıktan sonra kazandığı Ziraat Yüksek Okulu\'ndaki eğitiminin ardından Adana\'da uzun yıllar ziraat öğretmenliği yapan 4 çocuk babası emekli Mesut Uluocak, 2005 yılında \'Yaşam Defteri\' adında bir kitap yayınladı. Uluocak\'ın yaşının ilerlemesiyle görme ve zayıflama yetisinde zayıflıklar oluştu. Ancak Uluocak, şiir yazmayı bırakmadı. GÖZÜM AZ GÖRSE DE YAZABİLİYORUM Adana\'ya geldikten sonra şiir yazmaya başladığını anlatan Uluocak, Gözüm az görse de hala yazabiliyorum. Kısmet olursa şiirlerimi çoğaltıp, dağıtmak istiyorum. Şiirlerim gazetelerde yayınlandı. O gazeteleri biriktirdim hepsi duruyor. Yazdıklarım şiir esaslarını karşılıyor mu Bilmiyorum. Eski şiirler gibi değil. Okuyan kişiler karar verebilir. Şiirlerimi okurken heyecanlanıyorum dedi.