(Görüntülü) "Şişmanlık reflüyü tetikliyor"

İSTANBUL, (DHA)- MİDE yanması, ekşimesi ve mide içeriğinin ağza geri gelmesi ile belirti veren reflünün kilolu kişilerde daha fazla görüldüğünü belirten Uz. Dr. Sedat Özdemir, \"Reflüsü olan kişiler kilo verdiğinde bu yakınmaların büyük oranda gerilediği gözlemleniyor\" dedi. Memorial Hizmet Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Sedat Özdemir, aşırı kilonun reflüyü tetiklediği konusunda uyarılarda bulundu. Reflü hastalığının kişinin yaşam kalitesini düşürdüğüne dikkat çeken Uz. Dr. Sedat Özdemir, \"Mide asidi, gıdaları sindirmekle görevlidir. Gıdaları sindirmesi gereken mide asidi ve içerisindeki aktif hale geçmiş enzimler yukarı kaçınca yemek borusunda, boğazda, yutakta ve hava yollarında birtakım hasarlar oluşuyor. Kişinin yaşam kalitesi son derece olumsuz etkileniyor\" diye konuştu. BESLENME ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT Reflünün, göğüs kafesi arkasında özellikle yemeklerden sonra ortaya çıkan yanma olarak görüldüğünü ifade eden Uz. Dr. Özdemir, beslenmenin hastalığın tedavisindeki etkisine dikkat çekti. Kilo veren kişilerde hastalıkla ilgili şikayetlerin hafiflediğini belirten Uz. Dr. Özdemir, \"Reflü, altta yatan sebebe bağlı olarak anatomik bir bozukluk varsa çocukluk çağından itibaren görülebilir. Erişkinlerde, obezite hastalarında ve kilolu kişilerde daha fazla görülmektedir. Tansiyon ve kalp gibi bazı ilave hastalıklar da reflünün daha sık görülmesine neden olmaktadır. Reflüsü olan ve altında anatomik bozukluk saptamadığımız kişiler kilo verince bu yakınmaları büyük oranda gerilemektedir. Onun dışında birtakım beslenme alışkanlıkları, alkol tüketimi, yağlı yiyecekler ve kafeinli gıdaların fazla kullanılması buna sebep olmaktadır\" ifadelerini kullandı. EN ETKİLİ TANI YÖNTEMİ PH METRE Hastalığın tanısında en hassas ve etkili yöntemin pH metre olduğunu vurgulayan Uz. Dr. Özdemir, yöntemle ilgili şunları söyledi: \"Endoskopi o anki anlık görüntüyü bize veriyor. Fonksiyonel işlevi göstereceğimiz en etkili yöntem ise pH metre. Kablosuz kapsül Ph metre ve burundan çok ince bir tel yerleştirilerek uygulanan kablolu olmak üzere iki yöntem mevcut. Hasta, bir kaç gün boyunca bununla yaşıyor. Sonra bize geliyor, kaydı bilgisayarda inceliyoruz. Gün içerisinde mide asidinin kaç kez yukarı çıktığını kalış süresini, kaçan mide asidinin ph\'ını ölçerek reflüyü ölçümlemiş oluyoruz. Reflünün en doğru tespit yöntemi pH metre oluyor. Ciddi reflüsü olan kişilere alternatif tedavi yöntemleri öneriyoruz. Cerrahi tedavi önerecekseniz o kişilere kesinlikle pH metre yapılmasında fayda var.\" \"MİDE FITIĞI HATTA KANSERE DÖNÜŞEBİLİYOR\" Yemek borusuna kaçan mide asidinin ilerleyen zamanlarda burada birtakım değişikliklere neden olabileceği konusunda uyaran Özdemir, \"Uzun vadede kansere kadar giden değişikliklere, yemek borusunda daralmalara sebep olabiliyor. Mide fıtığı gibi bir anatomik sorun varsa tedavide cerrahiye kadar giden alternatif tedavi yöntemleri öneriyoruz\" dedi.