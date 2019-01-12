(Görüntülü) 3 metrelik kardan adama yoğun ilgi

Fatih ÇELİK MUŞ VARTO,(DHA) Muş\'un Varto ilçesindeki esnafın yaptığı 3 metre boyundaki kardan adam yoğun ilgi gördü. Varto ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, esnaflar ise kardan adam yaparak zaman geçirdiler. Esnaflar arasında kıyasıya başlayan kardan adam yarışı ilçede renkli görüntülere sahne oldu. Kar yağışından dolayı köylüler ilçe merkezine gelemezken, çoğu esnaf da siftah yapamadı. Muş Caddesi üzerindeki Aşağı Çarşı esnafı, müşteri gelmeyince üç farklı yerde kardan adam yaparak zaman geçirmeye çalıştı. Esnafın yaptığı kardan adamlardan en çok 3 metrelik dev kardan adam ilgi gördü. Vatandaşlar, kardan adamla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Küreklerle ve merdiven kullanarak kardan adam yaptıklarını söyleyen Erhan Coşkun, kar yağışının en çok onları etkilediğini belirterek, Kar yağdığında köylü ilçe merkezine gelmiyor. Köylü vatandaş gelmeyince biz esnaflar da iş yapamıyoruz. Siftahımız dahi yok. Bizler de boş kaldığımız için zamanımızı kardan adam yaparak geçirmeye çalışıyoruz. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceya kadar düşüyor. Burada yaşam oldukça zor. Biz de eğlenceli hale dönüştürmeye çalışıyoruz dedi. Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi\'nde dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27 derece ile Ardahan\'ın Göle ilçesinde yaşandı. Termometreler Ağrı\'da 25,6, Ardahan\'da 22, Kars\'ta 19, Erzurum\'da 17,3, Erzincan\'da 14,7, Muş\'ta 10, Iğdır\'da 7 dereceyi gösterdi. Meteoroloji, bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.