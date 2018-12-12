(Görüntülü) 112 Acile gelen 96 bin çağrının 85 bini asılsız

Sakarya 112 Acil Komuta Merkezi\'ni yalnızlığını paylaşmak isteyenden yolda kalan aracına yardım isteyene, telefonunu çalışıyor mu diye deneyene kadar çok sayıda kişi arıyor. 11 ayda 96 bin çağrının 85 bini asılsız çıktı.

Hayat kurtarmak için zamanla yarışan Sakarya 112 Acil Komuta Merkezi, her gün gelen yüzlerce asılsız çağrıdan bıktı. Kimisi yalnızlığını paylaşmak, kimisi ise yolda kalan aracına yardım istemek için 112\'yi tuşlarken, 2017 yılının ilk 11 ayında gelen 96 bin çağrının 85 bini asılsız çıktı. Gelen çağrıların yüzde 95\'inin asılsız olduğuna dikkat çeken Sakarya 112 Acil İl Ambulans Servisi Başhekimi Neslihan Karadeniz, Bize gelen çağrıların yüzde 95\'i asılsız çağrı. Bu da iş gücümüzü arttırıyor. Gerekli olduğu yerde gerekli olduğu zaman da bulunmamızı engelliyor. Biz de bunun için vatandaşlarımızdan 112 hattını gereksiz ve asılsız meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Bu sadece bizim değil gerçek ihtiyaç sahiplerinin de hakkıdır dedi.

Yeni telefon alanların deneme amaçlı 112\'yi aradığını belirten Neslihan Karadeniz, Vatandaşlarımızın özellikle telefon hatları kilitlendiğinde ve operatörleri ile alakalı bir sorun yaşadıklarında sadece acil aramalara izin verildiği için vatandaşlarımız da bu noktada sorunun giderilmesi için 112 acil hattını arıyor. Bu da asılsız çağrı olarak bize zaman kaybettiriyor diye konuştu.

Yıllık vaka sayılarının 96 bin olduğunu söyleyen Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Doğan Öztürk, Toplam 30 istasyon, 1 Komuta Kontrol Merkezi ve 46 adet aktif ambulans ile hizmet veriyoruz. Yıllık vaka sayımız 96 bin olup, günlük vaka sayımız 263\'tür. Yılın ilk 11 ayında vakalara ulaşım oranımız ise yüzde 97\'dir dedi.

112\'yi arayan vatandaşları uyaran Öztürk, 112 acil yardımı arayan vatandaşlarımızı ilk karşılayan bant kaydıdır. Zaman zaman vatandaşlarımız heyecan ve panikle bant kaydı ile konuştuğunu zannedip telefonlarını kapatabiliyorlar. Bu da ciddi bir zaman kaybına yol açıyor. Çağrı karşılayan arkadaşlarımızla konuşmadan telefonlarını kapatmasınlar diye konuştu.

Adres konusunda da zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını belirten Öztürk, şöyle konuştu

Çağrıyı karşılayan arkadaşlarımız adres konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşıyor. Verilen yanlış adres de vakaya ulaşımımızı ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle gece saatlerinde köylere giden ekiplerimiz adres bulmakta zorlanıyor. Daha belirtici ve açıklayıcı, hastaya ulaşımımızı kolaylaştıracak örnek olarak cami yanı, muhtarlık önü gibi adresleri kullanmaları vakaya ulaşılması konusunda büyük etken olacaktır