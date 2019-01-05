(Görüntülü) 10 bin kişi, Sarıkamış şehiteri için meşalelerle yürüdü

Bedir ALTUNOK- Suat İNCEDERE KARS, (DHA)- SARIKAMIŞ şehitlerini anma etkinliklerinin 104. yıl dönümü kapsamında ilçede meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. Tekbirlerle başlayan ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı yürüyüş \'Ruhunuz şad olsun\' yazısı ateşlenerek son buldu. Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında ilçedeki Kazım Karabekir Camii\'nde dün gece mevlit okutuldu. Mevlitte dua edilmesinin ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliğine kadar yapılacak meşaleli yürüyüş için hazırlıklar başladı. \"Asımın nesli asrın yürüyüşü\" sloganıyla düzenlenen yürüyüş için yaklaşık 10 bin kişi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda hazırlandı. Havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşların üşümemesi için belli aralıklarla ateşler yakıldı. Ateş etrafında ısınarak tören alanındaki etkinlikleri izleyenler şehitler için dua etti, Fatiha okudu. Aileleriyle birlikte alana gelen minikler, ellerinde maşelelerle yürüyüş için bekledi. 4 yaşındaki Ahsen Öztürk “Şehitlerimiz için yürümeye geldim\" dedi. Alandaki konuşmalar, şiir ve gösterilerin ardından binlerce kişi, ellerinde bayraklar ve meşalelerle Yukarı Sarıkamış Şehitliği’ne yürüyüşe başladı. Yürüyüşe Kars Valisi Türker Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, ilçe belediye başkanları, kurum ve daire amirlerinin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Katılımcılar şehitler anıtı önünde kadar tekbir getirerek marş söyleyerek yürüdü. Şehitler anıtına ulaşan binler İstiklal Marşı okuduktan sonra saygı duruşunda bulundu. Şehitlikte yapılan duaların ardından \'Ruhunuz Şad Olsun\' yazısının ateşlenmesiyle yürüyüş sona erdi. ÜŞÜMEK İÇİN BURSA’DAN GELDİ Etkinliklere katılmak için Bursa\'dan geldiğini söyleyen Şair Kenan Süküt, Sarıkamış’a üşümek ve donarak şehit olan askerlerin yaşadıklarını bir anda olsa hissetmek için geldiğini ifade etti. Sarıkamış şehitlerine de bir de dörtlük okuyan Süküt, elindeki meşaleyle birlikte karlar üzerine yattı. Duygulu anlar yaşayan Süküt, “Sarıkamış’ı anlamak, anlatmak ve yaşatmak gerek\" dedi.