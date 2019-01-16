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(Görüntülü) 1 ay içerisinde 11 evi soydular

Konya'nın Meram ilçesinde 11 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

16 Ocak 2019 15:48

Konya\'nın Meram ilçesinde 11 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Muhammet S.\'nin (24) öz amcasının evinden de laptop çaldığı öğrenildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ay içerisinde merkez Meram ilçesinde bulunan Karahüyük ve Hatip Mahallesi\'ndeki 11 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgede çalışma yapan polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin Ahmet D. (25), kardeşi Fikri D. (23), Muhammet S. (24) ve Muhammet Ali Y. (23) olduğunu tespit etti. Polis adreslerini belirledikleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
AMCASININ EVİNİ BİLE SOYMUŞ
Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Girdikleri evlerden televizon, laptop, ziynet eşyası, güvenlik kamera sistemlerini çalan şüphelilerin çaldıkları malzemelerin bir kısmını satıp harcadıkları öğrenildi. Şüphelilerden Muhammet S.\'nin  öz amcasının evinden de laptop çaldığını itiraf ettiği belirtildi. Şüpheliler, polisteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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