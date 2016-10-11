Gorbaçov: Dünya tehlikeli bir noktada

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Rusya ve ABD arasındaki Suriye kaynaklı gerilimin artmasının dünyayı tehlikeli bir noktaya getirdiği uyarısında bulundu.

Mihail Gorbaçov, iki ülkenin yeniden diyalog kurması gerektiğini söyledi.

Gorbaçov, Rus RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, "Önceliklerimizi hatırlamalıyız; Nükleer silahsızlanma, terörle mücadele ve çevresel felaketlerin önlenmesi... Bunların dışındaki tüm mücadeleler arka planda kalır" dedi.

85 yaşındaki Gorbaçov bu açıklamaları, 1986'da dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile yaptığı tarihi Reykjavík Zirvesi'nin 30. yıldönümü öncesinde yaptı.

ABD: Rusya ile Suriye görüşmeleri askıya alındı

İzlanda'nın başkentinde yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmış ancak zirvede kaydedilen ilerleme, 1987'de ABD ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Silah Anlaşması'na giden yolda bir dönüm noktası olmuştu.

Gorbaçov da, Soğuk Savaş'ın iki süper gücü arasındaki gerginliğin azalmasında önemli rol oynamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile ABD arasındaki gerilimin artmasının ardından bir dizi nükleer anlaşmayı iptal etmişti.

anlaşma

2000 yılında imzalanan anlaşmanın askıya alındığı kararda ABD, "Rusya'ya karşı giriştiği dostane olmayan hamlelerle stratejik istikrara tehdit oluşturmakla" suçlanmıştı.

Anlaşma, Rusya ve ABD'nin 34 ton zenginleştirilmiş plütonyumu reaktörlerde yakarak yok etmelerini öngörüyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, toplam 68 ton plütonyumun "yaklaşık 17 bin nükleer silah" yapmaya yeteceğini bildirmişti.