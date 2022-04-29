Goran Bregoviç, 7 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek

Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregoviç, Alman şarkıcı Shantel, Baba Zula ve Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası, 'Yüzdeyüz Müzik Sunar: İstanbul’da Bahar' konserinde sahne alacak.
Dünyaca ünlü Bosnalı Sırp-Hırvat müzisyen Goran Bregoviç, Alman şarkıcı Shantel, Baba Zula ve Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası ile birlikte 'Yüzdeyüz Müzik Sunar: İstanbul’da Bahar' konserinde sahne alacak.
KüçükÇiftllik Park'ta gün boyu sürecek konser etkinliği 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.
Alternatif müzik grubu Adamlar da 8 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ın konser serisi "100% Müzik Sunar: Park'ta Rock" kapsamında müzikseverlerle buluşacak.