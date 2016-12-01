Google'ın yeni telefonu iPhone ve Samsung'u solladı

ABD merkezli teknoloji devi Google, kendi adını taşıyan iki telefonu Google Pixel ve Google Pixel XL iPhone'u solladı.

Black Friday'deki (Kara Cuma) akıllı telefon satışlarında Google, Apple ve Samsung'u solladı. Peki iPhone'un yeni rakibi olan cihazların teknik özellikleri neler?

Google Pixel:

5 inç Full HD AMOLED ekran

Gorilla Glass 4 ekran koruma teknolojisi

Qualcomm Snapdragon 821 çipset

4 GB RAM

32GB ve 128GB depolama alanı

12.3MP arka kamera (OIS, f/2.0), 8MP ön kamera

Boyut: 143.8 x 69.5 x 8.6 mm

Ağırlık: 143 gram

Pil: 2.770mAh

Google Pixel XL'in teknik özellikleri ise şöyle:

5.5 inç Quad HD (2K) AMOLED ekran

Gorilla Glass 4 ekran koruma teknolojisi

Qualcomm Snapdragon 821 çipset

4GB RAM

32GB ve 128GB depolama alanı

12.3MP arka kamera (OIS, f/2.0), 8MP ön kamera

Boyut: 154.7 x 75.7 x 8.6 mm

Ağırlık: 168 gram