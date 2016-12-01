Google'ın yeni telefonu iPhone ve Samsung'u solladı

ABD merkezli teknoloji devi Google, kendi adını taşıyan iki telefonu Google Pixel ve Google Pixel XL iPhone'u solladı.
Black Friday'deki (Kara Cuma) akıllı telefon satışlarında Google, Apple ve Samsung'u solladı. Peki iPhone'un yeni rakibi olan cihazların teknik özellikleri neler?
Google Pixel:
5 inç Full HD AMOLED ekran
Gorilla Glass 4 ekran koruma teknolojisi
Qualcomm Snapdragon 821 çipset
4 GB RAM
32GB ve 128GB depolama alanı
12.3MP arka kamera (OIS, f/2.0), 8MP ön kamera
Boyut: 143.8 x 69.5 x 8.6 mm
Ağırlık: 143 gram
Pil: 2.770mAh
Google Pixel XL'in teknik özellikleri ise şöyle:
5.5 inç Quad HD (2K) AMOLED ekran
Gorilla Glass 4 ekran koruma teknolojisi
Qualcomm Snapdragon 821 çipset
4GB RAM
32GB ve 128GB depolama alanı
12.3MP arka kamera (OIS, f/2.0), 8MP ön kamera
Boyut: 154.7 x 75.7 x 8.6 mm
Ağırlık: 168 gram