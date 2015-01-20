Google'dan 'gökten internet'e yatırım



"Wall Street Journal" gazetesinde yer alan habere göre, Google uzay araçlarıyla da tanınan SpaceX şirketine ortak oluyor. Teknoloji platformu "The Information" da Google'ın SpaceX'in uydu ağı projesine kaynak sağlayacağını doğruladı. Habere göre Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e Google dışında başka şirketler de mali destek sağlayacak. Rakamın 10 milyar doları bulması bekleniyor.

SpaceX 2002 yılında kuruldu. Şirket Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) Falcon ve Dragon isimli uzay araçlarını üretiyor. SpaceX kurucusu Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın da yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

Google, daha önce de Loon adını verdiği bir projeyle ücra yerleşim yerlerine kablosuz erişim hizmeti vermeye başlamıştı. "Loon Projesi"nde yerden 30 kilometre yüksekliğe çıkan balonlar, özel antenler aracılığıyla kablosuz erişim sağlıyor. Google'ın insansız hava araçlarından enerji alanında da yararlanılması bekleniyor. Google, geçen yıl uçan rüzgâr türbinleri geliştiren Makani şirketini satın almıştı. Uzmanlar ayrıca yeni araçlardan harita hizmetinin (Maps) daha da geliştirilmesinde yararlanılmasını bekliyor.

Halen dünya nüfusunun yalnızca üçte biri internet erişimine sahip. Kullanıcı sayısının artması bilişim şirketleri açısından da önem taşıyor. Servis sağlayıcı şirketler yoksul ve ücra kesimlere altyapı götürmeye yüksek maliyetlerden ötürü yanaşmıyor. Google ve Facebook bu nedenle kendi altyapılarını kuruyor.