Google, ofislere dönüşü erteledi

Teknoloji şirketi Google, Omicron varyantı sebebiyle ofislere dönüş tarihini yine ertelemek zorunda kaldı.

Google, ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde ofislere dönüş tarihini yine erteledi. Şirket Omicron varyantı sebebiyle bu kararın alındığını ve yeni varyantın belirsizlik yarattığını duyurdu.

Şirketin ofise dönüş tarihi olarak 10 Ocak’tan sonrasını gösterdiği belirtilirken Business Insider’a konuşan üst düzey bir Google yöneticisi, “Yeni varyantın çıkması ve seyahat yasakları küresel olarak bir belirsizlik yarattı” dedi.

Google daha önce 10 Ocak’ta ofislere dönüş çağrısı yapmış ve hibrit çalışma formatına geçileceğini açıklamıştı. Fakat Google’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden sorumlu başkanı Matt Brittin dün gece bütün çalışanlarına bir yazı gönderdi.

"Yeni varyantın etkisi tam bilinmiyor"

Business Insider’ın ele geçirdiği duyuruda, “Koronavirüs ile ilgili belirsizlikler ve yeni seyahat yasaklarıyla birlikte evden çalışma sürecini uzatmaya karar verdik. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da hiçbir ülke hibrit çalışmaya 10 Ocak haftasına kadar geçmeyecektir” ifadesi kullanıldı.

Brittin’in mektubunda, “Yeni varyantın tam etkisi henüz anlaşılamazken size net bilgi vermeden ofislere çağıramayız. Avrupa’daki ülkeler kendi yerel risk seviyelerine göre karar verecektir” denildi.

Ofislere dönüşü erteleme kararı alan Google’da normale dönüldüğü zaman hibrit çalışma modeline geçilmesi bekleniyor. Bu sistemde çalışanlar haftanın en az 3 günü ofise gidecek ve toplam iş gücünün yüzde 20’si evden çalışacak.