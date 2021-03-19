Google Chrome'a canlı altyazı özelliği geldi

Google tarafından masaüstü için Chrome internet tarayıcısının artık "canlı altyazı" özelliği sunacağı duyuruldu. İlk olarak Google I/O 2019 etkinliğinde Android için bir erişilebilirlik özelliği olarak duyurulan canlı altyazı, otomatik olarak oynatılmakta olan ses veya videoya altyazı ekliyor. Bu sayede ayrıca bir uygulama kullanma ihtiyacı da ortadan kalkmış oluyor.

Özellik, geçen yılın mayıs ayında Chrome’da görülmüştü ancak sadece Canary sürümlerinde mevcuttu. Şimdi ise çoğu masaüstü platformunda Chrome’un en son güncellemesiyle herkese açılmış oldu. Bu arada ChromeOS’e özelliğin daha sonra geleceğini ve şu an için sadece İngilizce ile çalıştığının altını çizelim. Diğer diller için desteğin ne zaman sunulacağı konusunda ise detay verilmiyor.

Technopat'ın haberine göre, canlı altyazı’yı etkinleştirmek için, Chrome ayarlarına gitmeniz, ardından Gelişmiş bölümüne ve Erişilebilirlik‘e gitmeniz gerekiyor. Özellik etkinleştirildikten sonra podcast’ler, Google Fotoğraf’taki kişisel videolar ve diğer medya oynatıcılar dahil olmak üzere web’deki çoğu ses ve video akışıyla çalışabiliyor. Google, Android’de olduğu gibi özelliğin cihazda altyazıları işlediğini ve oluşturduğunu ve asla Google’a gönderilmediğini vurguluyor.

Canlı altyazı Windows, macOS ve Linux‘ta Chrome tarayıcısında mevcut durumda.