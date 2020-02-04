Başak Sayan'ın oğlu için kaleme aldığı 'Gölgesini Arayan Çocuk' raflardaki yerini aldı

Oyuncu yazar Başak Sayan'ın, oğlu Ares için kaleme aldığı 'Gölgesini Arayan Çocuk' raflardaki yerini aldı.

Başak Sayan daha önce oğlu Milan için yazdığı 'Rüzgâr Olmak İsteyen Çocuk' kitabının ardından bu defa da diğer oğlu Ares için bir kitap kaleme aldı.

İnkılap Kitabevi'nden çıkan 'Gölgesini Arayan Çocuk', ilkokul çağlarındaki Ares’in, toplumda kendine yer edinme çabasını, hayata bakışını anlatıyor.

Çizimlerini Güliz Öncü’nün, kapak tasarımını Gilas Coşkun’un ve sayfa tasarımını Şevval Ulusoy’un yaptığı 'Gölgesini Arayan Çocuk' okuyucusunu, Ares’in kendini keşfetmek için çıktığı yolculuğa ortak ediyor.

Kitaplarıyla çocuklara, sahip olduklarının değerini bilmeyi, inandıkları takdirde her şeyi başarabileceklerini anlatmayı amaçladığını ifade eden Sayan, 'Gölgesini Arayan Çocuk' da her çocuğun koşulsuz sevilmeyi hak ettiğini vurguluyor.