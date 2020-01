Gökhan Çetinsaya, Başbakanlık Başmüşavirliği'ne getirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'nın bu görevinden ayrıldığı, Başbakanlık Başmüşavirliğine getirildiği bildirildi.

Büyükelçilik unvanı da verilen Çetinsaya, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yükseköğretim ve akademi dünyası ile ilişkilerinde yakınındaki isim olacak.

Çetinsaya, gelecek dönemde, orta ve uzun vadeli projelerle ilgili Davutoğlu'na yakın olarak çalışacak.



Gökhan Çetinsaya kimdir?



İstanbul'da 1964 yılında doğan Çetinsaya, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1985'te mezun oldu. Aynı fakültede 1988'de yüksek lisansını tamamlayan Çetinsaya, 1994'te University of Manchester Ortadoğu Araştırmaları Bölümünden doktora unvanını aldı.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak 1986-1994 yılları arasında çalışan Çetinsaya, 1995-1999 yıllarında yardımcı doçent ve 1999-2002 yıllarında ise doçent olarak görev yaptı.

2002-2008 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümünde çalışan Çetinsaya, 2005 yılında profesör oldu.

Çetinsaya, 2000-2001 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2005 yıllarında İTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 2003-2005 yıllarında İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyeliği ve 2003-2005 yıllarında ise İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde çeşitli anabilim dalı başkanlığı görevlerinde bulundu.

Gökhan Çetinsaya, 2001 yılında University of London, School of Oriental and African Studies, 2004'te Free University of Berlin, Institute for Turcology ve 2007-2008'te Woodrow Wilson International Center for Scholars'ta misafir araştırmacı olarak çalıştı.

Amerika Ortadoğu Çalışmaları Cemiyeti (Middle East Studies Association of North America, MESA) 1994 Malcom H. Kerr Sosyal Bilimler Doktora Tez Ödülü Birinciliğini kazanan Çetinsaya, İngiltere Ortadoğu Çalışmaları Cemiyeti (British Society for Middle Eastern Studies, BRISMES) 1995 Leigh Douglas En İyi Doktora Tezi Ödülü'nü de kazandı.

Çalışma alanları arasında, Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihi (19. ve 20. Yüzyıl), Ortadoğu Tarihi ve Siyaseti (19. ve 20. Yüzyıl) ve Türk Dış Politikası olan Çetinsaya'nın ulusal ve uluslararası birçok makale ve tebliğinin yanı sıra Ottoman Administration of Iraq, 1890-1908 adlı bir kitabı yayımlandı.

2008 yılından itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten Çetinsaya, evli ve 2 çocuk babası.