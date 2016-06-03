Gökçeada’nın belleği gün yüzüne çıkıyor

Dünyanın bütün nimetlerini doğasında var eden, antik çağdan günümüze kadar yaşamı kesintisiz taşıyan bir adanın 5000 yıllık öyküsünden günümüze artakalanlara, yitip gidenlere küçük görsel dokunuşlarla yer verilen "İmroz/Gökçeada – Karşı Bellek’’ Sergisi 9 Haziran 2016- Perşembe günü saat 18.00'de Sismanogleon Megaron’da açılıyor.

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde, Türk-Yunan Defne-Dafni Derneği tarafından gerçekleştiren serginin küratörlüğünü Doç.Dr. Bengisu Bayrak üstlendi.

Emeklerini ortaklaştırarak sergiye katkı verenler Celal Başlangıç, Stelios Berberis, Semra Canbulat , Kostas Hristoforidis, Katina Karanikola, İzzet Keribar, Onur Özer, Nilüfer Tarıkahya, Lakis Vingas oldu

Bu sergi eskisiyle yenisiyle; kalanıyla gideniyle; yeni gelen geri döneniyle; siyah-beyaz ve renkli fotoğraf altlarında yer alan küçük anlatımlarla bir "bellek yolculuğuna" çıkarıyor izleyenleri.

Yaşanmışlıklar, yarım kalanlar, bilinmeyenler, bilindiği halde pek anlatılmayanlarla bir belge niteliğinde.

Geçmişin görkemi ve hüznünün yanı sıra yarınlara taşınan ‘’yeni umutlar’’ anlatılıyor.

Ayrıca İmroz/Gökçeada-Samotraki(Semadirek) adaları arasında düzenlenen Dostluk Festivali dia gösterisi ve panel kaydı da bu serginin kapsamında.

Yortuları, düğünleri, vaftizleri… Tekrar açılan okullarıyla yeniden doğuşa el verenlerin çabaları, mavi bayraklı plajları, gastronomik zenginlikleri, özgün mimari dokusu ve coğrafi özellikleriyle eşsiz bir yaşam ve turizm beldesi olan İmroz/Gökçeada’nın lezzetlerine tanık olacaksınız bu sergide.

Adres: İstiklal caddesi No:60, Taksim