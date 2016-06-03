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Kültür-Sanat

Gökçeada’nın belleği gün yüzüne çıkıyor

'İmroz/Gökçeada: Fotoğraf ve Bellek' sergisi 9 Haziran’da başlıyor

03 Haziran 2016 20:38

Dünyanın bütün nimetlerini doğasında var eden, antik çağdan günümüze kadar yaşamı kesintisiz taşıyan bir adanın 5000 yıllık öyküsünden günümüze artakalanlara, yitip gidenlere küçük görsel dokunuşlarla  yer verilen  "İmroz/Gökçeada – Karşı Bellek’’  Sergisi 9 Haziran 2016- Perşembe günü saat 18.00'de Sismanogleon  Megaron’da açılıyor.

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde, Türk-Yunan Defne-Dafni  Derneği tarafından gerçekleştiren serginin küratörlüğünü Doç.Dr. Bengisu Bayrak üstlendi. 

Emeklerini ortaklaştırarak sergiye katkı verenler Celal Başlangıç, Stelios Berberis, Semra Canbulat , Kostas Hristoforidis, Katina Karanikola, İzzet Keribar, Onur Özer, Nilüfer Tarıkahya, Lakis Vingas oldu

 Bu sergi eskisiyle yenisiyle; kalanıyla gideniyle; yeni gelen geri döneniyle; siyah-beyaz ve renkli fotoğraf altlarında yer alan küçük anlatımlarla bir "bellek yolculuğuna" çıkarıyor izleyenleri.

Yaşanmışlıklar, yarım kalanlar, bilinmeyenler, bilindiği halde pek anlatılmayanlarla bir belge niteliğinde.

Geçmişin görkemi ve  hüznünün yanı sıra  yarınlara taşınan ‘’yeni umutlar’’ anlatılıyor.

Ayrıca  İmroz/Gökçeada-Samotraki(Semadirek)  adaları arasında düzenlenen Dostluk  Festivali dia gösterisi ve  panel kaydı da bu serginin kapsamında.

Yortuları, düğünleri, vaftizleri… Tekrar  açılan okullarıyla yeniden doğuşa el verenlerin çabaları, mavi bayraklı plajları,  gastronomik zenginlikleri, özgün mimari dokusu ve coğrafi özellikleriyle eşsiz bir yaşam ve turizm beldesi olan İmroz/Gökçeada’nın  lezzetlerine tanık olacaksınız bu sergide.

Adres: İstiklal caddesi No:60, Taksim

 

 

 

 

 

 

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