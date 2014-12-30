Göçmenlerin Almanya'ya maliyeti hesaplandı



Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından, Münih merkezli Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (ifo) Başkanı Hans-Werner Sinn, göçmenlerin ülkeyi zenginleştirdiklerine dair iddiaların doğru olmadığını savundu. Alman Bertelsmann Vakfı tarafından, Avrupa Ekonomi Araştırmaları Merkezi'ne (ZEW) yaptırılan ve sonuçları ekim ayında yayınlanan bir araştırmada, "göçmenlerin sosyal sisteme yük olmadığı, ülkeyi zenginleştirdikleri" yargısına varılıyordu.

Göçmenlerin katkı ve harcamalarını gelir ve gider kalemleri olarak kıyaslayan ifo Başkanı Hans-Werner Sinn, göçmenlerin maliyetinin kazandırdığından daha fazla olduğu sonucuna vardığını söyledi. Alman iktisatçı, karşılaştırma sırasında maliye, emeklilik ve diğer sosyal kasalara yapılan ödemeler ile sosyal sistemin hizmetlerini dikkate aldığını vurguladı. Sinn, şimdiye kadar göz önünde bulundurulmayan bazı diğer harcamaların da eklenmesi halinde her bir göçmenin Almanya'ya net maliyetinin yılda bin 800 euro olduğuna dikkat çekti.

ZEW araştırmasında her bir göçmenin Almanya'ya yılda 3 bin 300 euro kazandırdığı belirtiliyordu. Sinn göçmen ve mülteciler için yapılan harcamaların bu geliri ortadan kaldırdığını savunuyor. İktisatçının tezini savunurken göz önünde bulundurduğu veriler arasında adliye, polis ve savunma sisteminin giderleri de bulunuyor.

'Kabul edilemez bir hesaplama yöntemi'

Alman Mahalli İdareler Birliği Genel Müdürü Gerd Landsberg, Hans-Werner Sinn'in göçmenlerin maliyetine ilişkin tezine katılmadığını açıkladı. Landsberg, iç savaşlardan kaçan birçok mültecinin iş dünyası açısından kalifiye nitelikte olduğunu ve hızla istihdam edildiklerini söyledi. İnsani yardım çerçevesinde mülteciler için yapılan harcamaların maliyet hesaplarına dahil edilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Landsberg, mülteciler politikasıyla ilgili Alman halkının daha iyi aydınlatılmasını istedi. Landsberg, mültecilerin durumu hakkında aydınlatılmaları halinde halkın da daha anlayışla tepki göstereceğini söyledi.