T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Göçmen kuşlar göçemeyebilir!

Yapılan araştırmalar iklim değişikliği sonucu deniz seviyesinin yükselmesinin milyonlarca göçmen kuşun izledikleri rotayı kaybetmesine neden olabileceğini ortaya çıkardı

07 Mayıs 2013 13:47

Avustralya'da yapılan bir araştırma deniz seviyesinin yükselmesi göçmen kuşların varlığını tehlikeye attığını ortaya koydu.

Proceedings of the Royal Society” adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kuşların dinlendiği ve yuva yaptığı yerlerin yüzde 23 ila 40 arasında kaybolması, bazı göçmen kuş türlerinde yüzde 70'e varan bir azalmaya neden olabilecek. Uzmanlar, kimi bölgelerde göçmen kuşların sayısının şimdiden yüzde 80 dolayında azaldığına dikkat çekti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, araştırma ekibinden Richard Fuller, her yıl Rusya ve Alaska'dan Güney Asya'ya giden milyonlarca göçmen kuşun, sahil bölgelerinde mola verdiğini belirterek “Bu bölgelerin bazılarının deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, hatta gelecek yıllarda yok olabileceğini saptadık” dedi. Fuller, kuşların dinlenememesi halinde hedeflerine varamayacağına da dikkat çekti.

Uzmanlar başka bir araştırmayla tehlike altındaki bölgelerin en iyi şekilde nasıl korunabileceğini incelemeyi amaçlıyor.

 

ETİKETLER

göçmen kuşiklim değişikliğiküresel ısınmaetkiavustralyaaraştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24