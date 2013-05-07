Göçmen kuşlar göçemeyebilir!

Avustralya'da yapılan bir araştırma deniz seviyesinin yükselmesi göçmen kuşların varlığını tehlikeye attığını ortaya koydu.

“Proceedings of the Royal Society” adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kuşların dinlendiği ve yuva yaptığı yerlerin yüzde 23 ila 40 arasında kaybolması, bazı göçmen kuş türlerinde yüzde 70'e varan bir azalmaya neden olabilecek. Uzmanlar, kimi bölgelerde göçmen kuşların sayısının şimdiden yüzde 80 dolayında azaldığına dikkat çekti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, araştırma ekibinden Richard Fuller, her yıl Rusya ve Alaska'dan Güney Asya'ya giden milyonlarca göçmen kuşun, sahil bölgelerinde mola verdiğini belirterek “Bu bölgelerin bazılarının deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, hatta gelecek yıllarda yok olabileceğini saptadık” dedi. Fuller, kuşların dinlenememesi halinde hedeflerine varamayacağına da dikkat çekti.

Uzmanlar başka bir araştırmayla tehlike altındaki bölgelerin en iyi şekilde nasıl korunabileceğini incelemeyi amaçlıyor.