Göç İdaresi yetkilisi açıkladı: Muz yiyen Suriyelilerden sınır dışı edilen yok

Göç İdaresi Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, sosyal medyadan muz yeme görüntülerini paylaştıktan sonra "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan gözaltına alınan ve sınır dışı edilecekleri duyurulan Suriyelilere sınır dışı işlemi uygulanmadığını açıkladı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu, düzensiz göçe karşı yapılan çalışmalara ilişkin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerini dinledi. Komisyon toplantısında bir vatandaşın bir sokak röportajında "Ben muz yiyemiyorum" sözleri üzerine sosyal medyadan muz yeme görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve sınır dışı edileceği duyurulan Suriye uyruklu 19 kişinin durumu da gündeme geldi.

"Rahmani bir şekilde şekilde yaklaşım gösterilmeli"

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, olayı hatırlatarak şunları söyledi:

"Muz yeme olayından sonra sosyal medyadaki paylaşımlardan sonra kaç kişi bu sebeple geri gönderme merkezlerine alındı? Suriyeliler şu aşamada geçici koruma altında olduğu için hukuki olarak bazı farklı durumlar ortaya çıkıyor. Bu konuda en azından bir bilgilendirme yapılırsa kaç kişi bu sebeple geri gönderme merkezlerine alındı? İnsan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik dengesini sağlayacak bir boyutta ele alınması ve gerçekten de savaştan, şiddetten kaçan insanlara karşı biraz daha nasıl söyleyeyim en azından rahmani bir şekilde yaklaşım durumu gösterilmeli."

"Farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor"

Göç İdaresi Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız da, Kaçmaz'a şu sözlerle yanıt verdi:

"Sayın vekilim, tabii böyle rahmani bir yaklaşımla kucaklamak. Yani Anadolu medeniyetler beşiği, Yunusları Hacı Bektaş-ı Velileri yetiştirmiş bir medeniyetin ortaya çıkardığı bir toprak burası. Bu anlamda biz de komşu ülkemizde ateş altında kalan insanlara kapımızı açmış durumdayız. Bunun dışındaki bir tavrın bu topraklara yakışmayacağının da bilincinde olan bir fert olarak ve kurum yetkilisi olarak şu 10 yıllık süreçte alnımızın akıyla bu süreci bugünlere getirdik. Tabii farklı bir kültürün, farklı bir ülkeden gelen insanları, kendi topraklarınızın içine aldığınızda farklı sorunlar çıkabiliyor."

"Muz değil elma yeseydi yine aynı eylem mi olacaktı?"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün gözaltına alınan kişilerin sınır dışı edileceğine yönelik açıklamasını hatırlatan ancak Anayasa'nın 16'ncı maddesine göre temel hak ve hürriyetlerin yabancılar için ancak kanunlarla sınırlanabileceğini hatırlatan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise, şöyle konuştu:

"Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54'üncü maddesine baktığımız zaman, sizin kullandığınız yani kurumun kullandığı ve emniyetin kullandığı provokatifle ilgili 54'üncü maddesinde bir şey bulamıyorum. Netice itibarıyla, bir burada değerli vekilimin dediği gibi kaç kişiyi, 19 deniliyor, kaç kişi geri gönderme merkezine alındı veya sınır dışı edilme kararı alındı veya dava açıldı? Yani bunun yerine eğer bir göçmen değil de, Türk vatandaşı olsaydı yine suç mu teşkil edecekti? Kanunda muz yemek veya muz değil, elma yeseydin yine aynı eylem olacak mıydı?"

"Bağımsız yargı tekrar değerlendirecek"

Göç İdaresi Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, vekillerin bazı sorularına yanıt vermesine karşın muz sorusuna değinmeyince Tanal, "Muzla ilgili sorularıma cevap vermediniz" dedi. Yıldız bunun üzerine "Sayın vekilim, ben şimdi uyumla ilgili çalışmaları da arz etmeye çalıştım" ifadesini kullandı. Tanal da bunun üzerine, "54'üncü maddede öyle bir şey yok" dedi. Yıldız, Tanal'a "Kesinlikle" ifadesiyle katıldı. Komisyon Başkanı AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun "Kamu düzeni" ifadesini hatırlatması üzerine Tanal da "Kamu düzeni değil ki bu" dedi.

Uslu da, "Ben doğrudur demiyorum. Göç İdaresi böyle bir şey yapmış. Hukuki olarak tabii ki doğrudur, yanlıştır bir şeyim yok, ben de bir fikir olarak söyleyeyim. Orada kamu düzenine dahil etmişler, ben öyle baktım. Tabii bu bağımsız yargı tarafından tekrar değerlendirilecek ama bu tür manipülatif hareketler…" ifadesini kullandı.

Sınır dışı edilen yok

Tanal, Yıldız'a bir kez daha sınır dışı edilen olup olmadığını sorunca Yıldız, "Sınır dışı edilen yok" yanıtını verdi. Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Şu çerçevede değerlendirmek lazım sayın başkanım. Yani Türkiye'de yabancı sayılarını arz ettik komisyona. Türk toplumu var, burada farklı görüşte olan yabancılara… İşte sayın vekilimiz rahmani bir yaklaşımdan bahsetti, işte insan haklarından bahsediyoruz. İnsan Hakları Komisyonunun altındaki bir komisyon Göç ve Uyum Komisyonu o tarafı var, karşı olan ve buna yönelik provokatif hareket eden sosyal medyada da insanlar yani farklı kişiler var." Komisyon Başkanı Uslu da, "Sayın Başkan, bu konuda kaç kişi için sınır dışı etme süreci anlamında süreç işletilmeye başlandı, durumları nedir?" diye sordu. Yıldız da, "Herhangi bir sınır dışı edilen yok" yanıtını verdi.

Suriyeli gazeteci serbest bırakılmıştı

Öte yandan Suriyelilerin muz yeme videolarını mizah katarak haberleştiren Suriyeli gazeteci Majed Shamaa da İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy'un sosyal medya hesabından yaptığı suç duyurusu üzerine gözaltına alınmıştı. Majed Shamaa, sınır dışı edilmek üzere Gaziantep Geri Gönderme Merkezi'ne nakledilmişti. Shamaa, daha sonra serbest bırakıldı.