Global tecrübesini Türkiye'ye açtı

İSTANBUL,(DHA) - Uçtan uca teknoloji çözümleri alanındaki global tecrübesini Türkiye’ye açan PGI, sektörün tecrübeli isimlerini transfer ederek başladığı 2019 yılında yeni sektörlerde büyümeyi hedefliyor.

Uçtan uca teknoloji çözümleriyle şirketlerin dijital dönüşüm ve süreç otomasyonuna destek olan İtalya merkezli Planet Group International (PGI), 2017 yılında giriş yaptığı Türkiye pazarında sektörün deneyimli isimleriyle ekibini güçlendirerek, yeni sektörlere adım atmaya hazırlanıyor. Şirket bu anlamda dijital dönüşümün tecrübeli isimleri Murat Özdemir ve Halil Atmaca\'yı da kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Başta IBM ve OpenText olmak üzere, Snowbound ve Lutech gibi farklı teknoloji üreticileriyle de pek çok küresel iş birliğine imza atan PGI Türkiye, finans, sigortacılık ve Telekom sektörlerinin ardından 2019 yılında üretim ve enerji sektörlerinde de dijital dönüşüm projelerinin güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

YAZILIMDA AR-GE FAALİYETLERİ İVME KAZANIYOR

2018’i güçlü atılımlarla tamamladıklarını açıklayan PGI Türkiye Kurucu Ortağı ve CEO’su Alper Kaynarkan, ilk iki yılda temelini oluşturdukları hizmet çeşitliliğinin 2019’da daha da artacağını ifade ederek, “Trakya Teknopark’ta bulunan ofisimizde yazılım alanındaki Ar-Ge faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Global partneri olduğumuz firmaların çözümlerini, buradaki Türk mühendislerle, Türkiye’deki şirketlerin ihtiyaçlarına özel olarak geliştiriyoruz\" şeklinde açıklamada bulundu.

Türkiye’de iş dünyasında artarak devam eden dijital dönüşüm trendine 2019 yılında öncülük edeceklerini belirten Kaynarkan, “Bu amaçla süreç otomasyonu ve dijital dönüşüm alanında Türkiye’nin en yetkin isimlerini yakın dönemde bünyemize kattık. PGI Türkiye, güçlenen ekibi ve yeni hedeflediği sektörler ile 2019 yılında sıçrama yapacak\" dedi.