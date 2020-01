Gizem Akhan tutukevinden çıktı

Dün kefaletle serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasına karar verilen Gizem Akhan, bugün Türkiye saatiyle 15.30’da cezaevinden çıkarıldı. Türk Lirası olarak yaklaşık 120 bin TL olarak belirlenen kefalet ücreti Greenpeace tarafından karşılandı.

Serbest kalmasının ardından Gizem Akhan “Tabii ki mutluyum. Çok önemli bir sıkıntıyı atlattık ama ne kadar özgür görünsem de şu an dava bitmedi. Umarım holigan değil de sadece dünyanın geleceğiyle ilgili endişesi olan bir grup insan olduğumuz bir an önce anlaşılır ve adalet yerini bulur” dedi.

Şu anda Gizem’in ve kefaletle serbest kalan diğer kişilerin Rusya dışına çıkıp çıkamayacakları belli değil. Gizem de, dışarıya çıkan diğer 25 kişiyle birlikte Greenpeace’in sağladığı güvenli bir yerde kalacak.

18 Eylül’de Gazprom’un Kuzey Buz Denizi’ndeki tehlikeli petrol aramalarını barışçıl bir şekilde protesto ettikten sonra gözaltına alınan 30 kişiden 28’i hakkında kefaletle serbest bırakılarak tutuksuz yargılanma kararı çıkarken, Avusturalya'lı Colin Russell'ın gözaltı süresinin 3 ay daha uzatılmasına karar verildi. Greenpeace avukatları bu konuda da itirazda bulunacak.

Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu Gülçin Şahin “Gizem’in şu an için serbest kalması sevindirici. Ancak yargılama devam ediyor. Kuzey Buz Denizi’ndeki petrol aramalarının tehlikelerine ve iklim değişikliğinin tehdidine dikkat çekmek isteyen, hepimizin geleceği için dünyayı korumaya çalışan bu arkadaşlarımızın 2 ay hapiste geçirmiş olması yeterince kötü. Şu an talebimiz artık bu hukuksuz yargılamanın bir an önce sona ermesi ve arkadaşlarımızın tamamen özgür kalarak aileleri ve arkadaşlarına kavuşması. Bugüne dek tüm dünyadan ve Türkiye’den milyonlarca destek geldi. Umarız bu destekler devam eder ve barışçıl eylemcilerin davalarının sona ermesini sağlar” dedi.

Neden tutuklandılar?

"Arctic 30" grubu, 30 Eylül tarihinde Rusya'nın kıyı açıklarında faaliyete geçecek ilk petrol arama platformunu protesto etmek için Kuzey Buz Denizi'nde eylem düzenlemişti.

Rusya, 28 aktivist ve 2 gazeteciden oluşan grubu 'holiganlık' ve 'açık deniz korsanlığı' suçlamasıyla gözaltına almış ve aktivistler mahkemeye çıkarılmak üzere tutuklanmışlardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tutuklanan aktivislter hakkında, 'neler yaşandığını tam olarak bilmediğini ama platforma çıkmaya çalışan aktivistler nedeniyle güvenlik riski doğduğunu' belirterek kararı savunmuştu.