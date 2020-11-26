Ses kısıklığı deyip geçmeyin, kanser belirtisi olabilir!

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan, baş boyun kanserlerinde en yaygın görülen gırtlak kanserinin en erken belirtisinin ses kısıklığı ve sesteki değişim olduğunu belirtip insanları uyardı.

Kandoğan, baş boyun kanserleri içinde ilk sırada yer alan gırtlak kanserinin en önemli sebebinin sigara ve tütün kullanımı olduğunu söyledi.



Hastalığın erken belirtileri ve tedavisi hakkında, "Gırtlak, nefes borusunun üst kısmında bulunan, nefes almamıza ve konuşmamıza yarayan bir yapıdır. Bu bölgenin kanserlerine gırtlak kanseri denir. Bu bölge kanserlerinin erken belirtisi ses kısıklığı, seste değişiklik olmakla beraber, kanserin yerleşim yerine göre bu ses kısıklığı ileri evrelerde de görülebilmektedir. Buna ek olarak hastalarda yutma zorluğu, boyunda şişlik, nefes darlığı, halsizlik, öksürük, kulağa vuran ağrı gibi yakınmalar da eşlik eder" açıklamasını yaparak bilgi verdi.







Günde bir paket sigara içenlerde gırtlak kanseri görülme ihtimalinin içmeyenlere göre 40 kat fazla olduğu raporundan bahseden Kandoğan, alkol, HPV virüsü, sağlıksız ve kötü beslenmenin de sebepler arasında olduğundan bahsetti. Uzman doktor, ‘’Alkol kullananların kullanmayanlara göre 3 kat fazla risk altında olduğu biliniyor. Gırtlak kanserine reflünün de sebep olabileceği düşünülmekle beraber bu varsayım henüz ispatlanmış değildir” şeklinde konuştu.



Kandoğan, “Hastalığa tanı KBB ve baş boyun cerrahisi uzmanı tarafından endoskop ile yapılan muayenenin ardından şüpheli yerlerden biyopsi uygulanarak konulur. Gereken durumlarda; MRG, BT, PET gibi radyolojik yöntemlerden de yararlanılabilir” dedi.



Sağlıklı bir beslenme programına uymanın HPV’ye karşı koruduğunu ve bu bölge kanserlerine yakalanma olasılığını ciddi oranda düşürdüğünden bahseden doktor, erken tanıda tedavi başarısının oldukça yüksek olduğuna; ileri evrelerde ise radyoterapi ve kemoterapi de tedaviye eklenerek kombine tedavinin uygulanabilirliğine değindi.



(DHA)