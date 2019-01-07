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Spor

Giresunspor'da Hüseyin Kalpar ile yollar ayrıldı

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollar ayrıldı

07 Ocak 2019 13:56

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) -

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Giresunspor\'da teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollar ayrıldı.
Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Giresunspor, sezon sonuna kadar anlaştığı teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasına karar verildi. Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan kulüp başkanı Sacit Ali Eren, \"Arkadaşlar hocamızla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz\" dedi.

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