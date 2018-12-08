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Spor

Giresunspor'da Aykut Demir kadro dışı

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN (DHA)- Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Giresunspor'da Aykut Demir’in kadro dışı bırakıldığı açıklandı

08 Aralık 2018 18:13

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN (DHA)- Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Giresunspor\'da Aykut Demir’in kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ yaptığı açıklamada, \"Kulübümüz oyuncularından ve aynı zamanda takım kaptanlarımızdan Aykut Demir yönetim kurulumuzun aldığı karar sonucunda süresiz kadro dışı bırakılmıştır” dedi.
Geçtiğimiz sezondan bu yana yeşil beyazlı formayı giyen Aykut Demir, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında takım kaptanı olarak sahaya çıkmıştı.

(FOTOĞRAFLI)

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