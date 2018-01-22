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Spor

Giresunspor Hakan Barış'ı renklerine bağladı

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)- TFF 1'inci Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor, Göztepe’den ayrılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Barış ile sözleşme imzaladı

22 Ocak 2018 21:30

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Akın Çorap Giresunspor, Göztepe’den ayrılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Barış ile sözleşme imzaladı.
Yeşil beyazlıların teknik direktörü Metin Diyadin’in eski öğrencilerinden olan genç orta saha oyuncusunu kadrosunda da görmek istemesi üzerine harekete geçen Giresunspor yönetimi, Hakan Barış ile anlaşma sağladı.
Hakan Barış ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydeden Başkan Mustafa Bozbağ, \"Anlaşmamız her iki tarafa da hayırlı olsun. Hakan’ın Giresunspor’da da başarılı olacağına inanıyoruz\" dedi.
TFF 1\'inci Lig\'de 63, TFF 2\'nci Lig\'de 25 maça çıkan Hakan Barış, bu sezon Süper Lig maçlarında ise forma giyemedi.

(FOTOĞRAFLI)

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