Giresunspor-Fenerbahçe maçının ardından

Tolga SAĞLAM / Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe\'ye 5-2 mağlup olan Giresunspor\'da teknik direktör Hüseyin Kalpar, kupada fazla beklentilerinin olmadığını, keyifli bir maç oynadıklarını söyledi.

KALPAR: \"KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU\"

Kalpar, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

\"Yağışlı bir havada kaygan bir zeminde çok bol gollü olan bir maç oldu. İki takımda futbol oynamaya çalıştı. Biz kolay, basit gol yedik. Fenerbahçe\'ye karşı oynuyoruz gücümüz belli. Fenerbahçe\'nin de gücü belli. Kupada çok beklentimiz yoktu. Bizim birinci derecede lig maçında iyi gitmeyen bir takım hüviyetindeyiz. Lig maçında kazanabilme özelliğinde olmamız gerekirdi. Ama ne olursa olsun bu maçı da kaybetmek için oynamadık, kazanmak için oynadık. Ama gücümüz yetmedi, 5-2 mağlup olduk. Keyifli bir maç oldu. İki takımda futbolu çirkinleştirmeden oynamaya çalıştı. Bizde gençleri oynatmaya çalıştık. Bizim açımızdan bu iyiydi. Fenerbahçe takımını kutluyorum, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bize de geçmiş olsun.\"

ERSUN YANAL: \"BUGÜN İYİ BİR SKOR ALDIK\"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Bugün iyi bir skor aldık. Çok sağlıklı bir gidiş olarak bu skoru almadık. Fenerbahçe\'nin ofansif keyfi yerinde olsa da takım savunmasını anlamında zaman zaman problemler yaşıyoruz. Takım savunmasının daha sert yapılması da bizim ofansif kalitemize uygun gerçekleşmesi gerekiyor. Bunu da takım savunmasında yapılması gerekiyor. Hiçbir arkadaşımızın savunma zaafından bahsetmek yanlış olur. Savunma çok koordinasyonlu, birlikte yapılması gereken önemli bir zorluk. Bu zorluğu da Fenerbahçe başaracaktır. Bugünkü maçın farklı olması da bizim ofansif kalitemizdendir ki ben buna inanıyorum. Fenerbahçe ofansif oyununu her rakibine kabul ettirebilecek düzeydedir. Bunu Erzurum maçının büyük bölümünde gerçekleştirdik ama oyunun da sürekliliği olmalı. Aynı zamanda savunmayı da iyi yapmalıyız.\"

\"FENERBAHÇE KAZANMAK ZORUNDA\"

Yanal, Antalyaspor maçının önemine değinirken, \"Geldiğimiz noktada önümüzdeki Antalyaspor maçıyla birlikte artık ikinci dönemin başlangıcına adım atacağız ve ben bu maç sonrasında basın mensuplarıyla bir araya gelip önümüzdeki planı size net bir şekilde aktarmak istiyorum. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız bu planı açık yüreklilikle sizinle paylaşacağız. Fenerbahçe\'nin hedefleri büyüktür. Skordan büyük hedefleri vardır. Bu hedefleri de sizlerle paylaşacağız. Önümüzde oynayacağımız karşılaşmaların hepsinde Fenerbahçe kazanmak zorunda. Kazanmak için sahaya çıkan bir takım yapmak da zaten bizim vizyonumuz. Fenerbahçe bu yıl oldukça ilginç olaylar yaşadı. Onlardan bir tanesi tribünde meydana gelen olaylardı biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin, Allah toprağını bol eylesin bir gencimizi kaybettik, yine bir arkadaşımız bir kazaya uğradı ondan da çok iyi haberler geliyor Soner kardeşimiz\" dedi.

\"ŞU ANDA ÇIKMASI GEREKEN KADRO BU\"

Ellerindeki en iyi kadroyla sahaya çıktıklarına dikkat çeken Yanal, \"Bu kadrodan çıkan bu, bu kadroyu oynatmak durumundaydık. Sakat ve cezalı oyuncularımız var, ayrıca oynadığı zaman sakatlanabilecek oyuncularımız var. Şu anda çıkması gereken kadro budur ve bu çıkmıştır. Bunu herhangi bir yere çekmenin bir anlamı yok. Ama şu bir gerçek ki, takımdaki bütün oyuncular her türlü oyuna ve sürprize açık olmalı. Bugün bağırsak enfeksiyonu geçiren bir oyuncumuzun durumundan dolayı zorunluluklar oluştu, bu zorunluluklar oluşabiliyor ama bunun için bir sürecin işlemesi gerekiyor. Fenerbahçe büyük bir değişim içerisinde. Bu değişimin bazen sancıları olur bunu böyle değerlendirelim. Fenerbahçe\'nin büyüklüğü aldığı skorlarla değil hedefleriyledir, bu hedeflere doğru merak etmeyin çok emin adımlarla hem yönetimimiz hem bizler yürüyoruz\" diye konuştu.

\"İKİ MAÇIN ŞARTLARI VE KOŞULLARI FARKLI\"

Yanal, oynanan futbol ile ilgili, \"Oyun çok farklı, iki maçın şartları ve koşulları farklı, iki takımın hedefleri farklı, o yüzden buradaki oyunun stratejisi, skoru statüsüyse, onun statüsü çok farklı, oradaki statüyle buradaki statü buradaki statü arasındaki oyunun beklentisi ve konsantresi çok farklı, ayrı değerlendirmek lazım\" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hüseyin Kalpar\'ın açıklamaları

-Ersun Yanal\'ın açıklamaları



