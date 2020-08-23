Giresun'da sel felaketi: 6 kişi yaşamını yitirdi

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde 2'si jandarma 6 kişi yaşamını yitirdi. 12 kişi yaralandı. 11 kayıp vatandaş ise aranıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu anda 133 vatandaşımız kurtarıldı. Düğün salonunda mahsur kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor. 118 köy yolu kapalı. Dereli, Doğankent ve Yağlıdere'de hasar büyük. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun talimatı var. " açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli: İlk defa böyle büyük bir doğal afet görüyorum, şehrin silüeti değişmiş

Bakan Pakdemirli, "Ben de ilk defa böyle büyük bir doğal afet görüyorum. Şehrin silüeti değişmiş durumda. Ciddi uyarılar yapmamıza rağmen vatandaşlarımız 'Nasıl olsa bana olmaz' düşüncesi içinde. Bu da can kayıplarına yol açabiliyor. Bu taşkınları tamamen önlemenin imkanı yok, dere yataklarına ev ve dükkanların yapmamak gerekiyor. Dün alınan yağış 135 milimetre yağış aldık. Ağustos aylarının ortalamasının bir buçuk katı bir günde yağdı" değerlendirmesinde bulundı.

Soylu sabah saatlerindeki ilk açıklamasında 'Giresun'un doğu ve batısında hem sel hem de heyelan nedeniyle karşılaştığımız tablo oluştu. Dereli ilçesinde kullanılabilir durumda tek bir dükkân yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır' diye konuştu.

TBMM Başkanı: K ayıp ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması için devletimiz seferber

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki hasarın giderilip kayıp ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması için devletimiz seferberdir" paylaşımını yaptı.

MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Giresun'a hareket etti

Millî Savunma Bakanlığı, "Sel felaketi nedeniyle Giresun’daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan Jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssü'nden bölgeye hareket etti." duyurusunu yaptı.

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferber

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Giresun’da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kayıp vatandaşlarımızın bulunması ve yaraların bir an evvel sarılması için devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir." düşüncesini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Giresun'da felaketin yaralarını sarmak için tüm imkânlar seferber edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun'da meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" dedi.

AFAD: 127 vatandaşımız kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 3 kişinin yaşamını yitirdiği Giresun'daki selde 127 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Giresun’da aşırı yağışlardan dolayı Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, heyelan ve su baskınları meydana gelmiştir. AFAD, Jandarma, Belediye, İtfaiye, Karayolları, UMKE, Türk Kızılay ve AKUT ekiplerimizle bölgede 423 personel ve 153 araç ile aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 127 vatandaşımız kurtarılmıştır." denildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Giresun’a gitti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da Giresun'a geleceği bildirildi.

3 bakandan ortak basın açıklaması: Bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Giresun'da gerçekleştirdikleri basın toplantısında sel felaketine dair son bilgileri aktardılar.

Bakan Soylu, bölgede bu kadar ağır bir tablo beklemediklerini söyleyerek, "Beş vatandaşımız hayatını kaybetti. 153 kişi kurtarıldı, 11 vatandaşımız kayıp. 98 köy yolu kapalı, 38 yerleşim biriminde elektrik yok." dedi. Soylu, tüm bakanlıklardan 944 personelin sel bölgesinde çalıştığını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yedi ilçede sel ve heyelan meydana geldiğini aktararak, "Doğankent, Dereli ve Yağlıdere en çok hasar gören ilçelerimiz oldu. Doğankent’te dört, Dereli’de üç, Yağlıdere’de üç olmak üzere 17 bina yıkıldı. 361 bina az hasar gördü. Doğankent’te yağmur ve atık suyu tamamen yenilenecek. Dereli’de 20, Doğankent’te 11 binayı boşaltıyoruz" açıklamasını yaptıç

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise tarımsal hasarın beklenenden ağır olduğunu ancak hasar tespit çalışmalarına devam edildiği bilgisini verdi. Heyelanı önleyecek bentler yapılacağını söyleyen Pakdemirli, Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından bölgedeki çiftçilere 5 milyon lira destek sağlanacağını açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dün dereye düştüğü bölgede sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 2. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bulundu. Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.