Gezi / Osman Kavala davasının hâkimi Murat Bircan AKP'den milletvekili aday adayı olmuş!

T24 Haber Merkezi

Gezi / 1637 gündür tutuklu Osman Kavala'nın davasına bakan üye hâkim Murat Bircan'ın, 2018 yılında AKP'den Samsun milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Bircan'ın aday adaylığı sürecinde yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Bu güçlü lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine ancak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaşabiliriz" sözleri de dikkat çekti. Avukatlar, yargı bağımsızlığı çiğnendiği için mahkeme heyetinin çekilmesini talep etti. Mahkeme, Murat Bircan’ın davadan çekilmesi talebini reddetti.

"Üye hâkim onu seviyor zaten!"

Gezi davasının karar duruşmasında Taksim Dayanışması bileşenlerinin avukatlarından Evren İşler "Bu dosyada adil ve dürüst ve hatta bir yargılama yapıldı mı? Hayır. Adil yargılama bu kadar basit bir şey değil. Memleket yargıya yönelik çeşitli baskılardan geçmiş ama yine dönüp mahkemelerden medet umuyoruz. Adil yargılanmanın görüntüde de topluma yansıtılması gerekir. Bir yurttaşın burada adil bir yargılama yapıldığını hissetmesi gerekir." dedi.

"Talimat vermeye gerek var mı?"

İşler, "Mahkeme heyetini oluşturan üyelerin ismini Google'a yazdığımızda üye hâkim Murat Bircan'ın Bafra Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde çalışırken istifa edip hâkim olduğunuzu görüyoruz. Murat Bircan aynı zamanda AKP'den milletvekili aday adayı da olmuş.Bu dosyada Erdoğan ilk mağdur. Talimat vermeye gerek var mı? Üye hakim onu seviyor zaten, onun liderliğine!"" sözleriyle tepki gösterdi.

"Siyasi bir liderle arasındaki bağı açık eden bir hâkimin karar verme mevkiinde bulunmaması gerekir"

1637 gündür tutuklu olan Osman Kavala'nın avukatı Prof. Dr. Köksal Bayraktar, "Siyasi bir liderle arasındaki bağı açık eden bir hakimin karar verme mevkiinde bulunmaması gerekir. Bunlar üzeri örtülecek şeyler değil. Mahkemenin bir karar vermesi lazım, bu karar davadan çekilme şeklinde veya üye hakimin çekilmesi şeklinde olabilir. Biz sizi reddediyoruz. Bunun 4,5 yıldır tutuklu olan müvekkilimizin durumuna halel getireceğinin de farkındayız." diye konuştu.

Hakan Altınay'ın avukatı Tora Pekin, "Üye hâkim Murat Bircan'ın bu davadaki hakimlik görevini kabul etmemesi gerekirdi." değerlendirmesini yaptı.

Davadan çekilmesi talebi reddedildi

Mahkeme heyeti, üye hâkim Murat Bircan'ın davadan çekilmesi talebinin "davayı uzatmaya yönelik bir talep olduğuna" karar vererek talebi reddetti.

"Davanın siyasi olduğu apaçık ortada, üzerine bir şey söylemeye gerek yok"

Avukat Köksal Bayraktar, talebin reddi sonrası konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu davada bazı arkadaşlarımız davanın siyasi olduğunu söyledi. Siyasi olduğu apaçık ortada, üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Bu dava olağan dışı bir davadır. Bugüne kadar 20 hakim değişmiştir bu davada.

AKP'li belediyenin avukatlığını da yapmış

AKP’li Bafra Belediyesi'nde Hukuk İşleri Müdürlüğü yapan Murat Bircan avukatlıktan istifasına dair sosyal medya hesabından “Hakim-savcı adaylığı nedeniyle 20 yıllık avukatlık mesleğimden ve 14 yıllık belediye hukuk işleri müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Allah gönlümüzde bulunanı, hakkımızda hayırlı eylesin, hakkınızı helal edin” açıklamasını yaptı.

2018 yılında AKP'den milletvekili aday adayı

Bircan AKP'den aday adaylığı sırasında yaptığı açıklamada, "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Bu güçlü lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesini kullandı.

Aday adaylığı sürecinde 6 Mayıs 2018'de AKP teşkilatlarına yaptığı ziyarette şunları söyledi:

Bizim bu yola çıkmaktaki amacımız halkımıza hizmet etmektir. Bu hizmetleri yaparken de belediyelerimiz ve teşkilatlarımız ile uyum içerisinde çalışacağız. Belediyelerimizin ve teşkilatlarımızın bizden talep ettiği şeyleri en kısa sürede yerine getirme gayreti içerisinde olacağız. Belediyelerimiz ve teşkilatlarımızla uyum içerisinde çalışmak hem bize hem de milletimize hizmet noktasında kolaylıklar sağlayacaktır. Samsunlu bir hemşeriniz olarak şehrimize hizmet etmek ve istihdamına yönelik çalışmalar yapmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak bizim görevimizdir. Uyum ve işbirliği içinde ilimizi daha ileriye taşımak üzere çıktığımız bu yolda Allah birlik ve beraberlik içinde bu memlekete hizmetkârlık yapmayı herkese nasip etsin. Sizlerle birlikte çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum.

"Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine ancak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaşabiliriz"

"24 Haziran sonrasında uygulamaya geçilecek sisteme Türkiye’nin ihtiyacı var. Başkanlık sistemi her fert ve kesimin hayatında müspet katkılar yapacak, ülkemize istikrarı getirecektir. Güçlü bir Türkiye için güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Bu güçlü liderde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için bu adım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde atılmalıdır. Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine ancak Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaşabiliriz. Dolayısıyla 2002’den bu yana istikrarı sürdüren ve yeni Türkiye’nin inşasının mimarı olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve teşkilatları ile birlikte var gücümüz ile 24 Haziran seçimlerinde bu işi tamamlayacağız”

“Gençler yeni Türkiye’yi sizler yöneteceksiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve teşkilatları sizlere aydınlık bir geleceği miras bırakacak. Sizlere emanet edilecek olan bu mirasa sahip çıkarak Türkiye’yi şahlandırmak ve belirlenen 2071 hedeflerine ulaştırmak sizlere düşüyor. Türkiye’nin dününü ve bu gününü iyi kıyaslayın ilk kez oy kullanacak olan milyonlarca gencimiz kendi geleceğini verdiği oy ile belirleyecek. Dolayısıyla her daim gençleri önemseyen AK Parti gençlere verdiği değeri, onlara yönelik yaptığı hizmetlerle ortaya koymuştur. Dolayısıyla bizlerden sonra bayrağı devralacak olan gençlerimiz inanıyoruz ki bizlerin başaramadıklarını da başararak Türkiye’yi emin adımlarla 2071 hedeflerine ulaştıracaktır”

Murat Bircan kimdir?

1974 Samsun Bafra’da doğan Murat Bircan, orta öğrenimi 1992 yılında Bafra İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu.

2006 yılında ise Bafra Belediyesinde kurum avukatı olarak çalışmaya başladı 2013 yılından 2019 yılına kadar Bafra Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü olarak görevine devam etti.

24 Haziran 2018 tarihindeki seçimlerde AKP’den Samsun Milletvekili aday adayı oldu.