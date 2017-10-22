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Yaşam

Gezginler Avrupa'nın en sevilen kentini seçti

İstanbul listenin 14. sırasında yer aldı

22 Ekim 2017 16:48

Çeviri - Gonca Tokyol

Bir milyondan fazla Rönesans dönemi sanat eserine ev sahipliği yapan İtalya’nın Floransa kenti, Travel + Leisure Dünyanın En iyileri Ödülleri’nde, ‘Avrupa’nın en iyi şehri’ seçildi. Floransa, son 11 yılda 10. kez bu ödülün sahibi olurken, İstanbul da listenin 14. sırasında yer buldu.

Travel + Leisure okuyucularının şehirleri önemli anıtlar, kültür, gastronomi, misafirperverlik ve alışveriş gibi başlıklarda ele aldığı ve genel bir değerlendirmeye tabi tuttuğu sıralamada, Michelangelo’nun ‘Davud’ heykeli ve Botticelli’nin ‘Venüs’ün Doğuşu’ tablosu başta olmak üzere milyonlarca sanat eserinin ve aralarında Santa Maria del Fiore Katedrali’nin de bulunduğu birçok tarihi yapının yer aldığı Floransa ilk sırayı aldı.

Sanatın ve tarihi güzelliklerin bir araya geldiği Floransa'yı listede şu kentler takip etti:

1- Roma/İtalya
2- Barcelona/İspanya
3- San Sebastián/İspanya
4- Budapeşte/Macaristan
5- Siena/İtalya
6- Sevilla/İspanya
7- Kraków/Polonya
8- Porto/Portekiz
9- Lisbon/Portekiz
10- Prag/Çekya
11- Venedik/İtalya
12- Edinburgh/İskoçya
13- İstanbul/Türkiye
14- Madrid/İspanya

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