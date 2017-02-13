Geyik vurmanın cezası 13 bin lira!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Genel Müdürlüğü, duyarlı bir vatandaşın yaptığı ‘kaçak geyik avı’ ihbarı üzerine harekete geçti.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Ankara’da oturan bu vatandaş, yetkililere, Çankırı-İskilip karayolu Dedeköyü yakınlarında aracıyla seyahat ederken bir geyik gördüğü, hayvanın yanına gittiğinde ise bir kişinin ateş ederek geyiği vurduğu ihbarında bulundu.

Toplamda 13 bin lira ceza

Yaralı haldeki geyiği görünce, vuran avcıya, “Hayvan can çekişiyor, kessene” dediğini belirten bu vatandaş, kaçak avcının ise “Biz fişeği tüfeğe koyarken besmele çektik; haftalardır bu geyiğin peşindeyim” dediğini söyledi. DKMP Genel Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu, Çankırı ve Ankara’daki detaylı araştırmanın ardından, kaçak avcının kimliğini belirledi. Tanık vatandaşın ifadesindeki bilgilerin de doğru olduğu anlaşılınca, kaçak avcıya 1272 lirası idari, 12 bin lirası tazminat olmak üzere toplam 13 bin 272 lira ceza kesildi.