Getir, getirme ücreti ve minimum paket tutarını güncelledi

Online sipariş platformu Getir, Türk Lirası'nın tarihi değer kayıpları yaşadığı günlerde hizmet ücretlerini artırdı. Getir'in getirme ücreti 6,99 TL olurken, alt sepet limite de 30 TL olarak belirlendi.

Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı yaşadığı ve resmi enflasyonun yüzde 20'nin üzerine çıktığı günlerde bir zam da Getir'den geldi.

Webtekno'nun aktardığına göre; Getir'in getirme ücreti 6,99 TL olarak güncellenirken, alt sepet limiti de 30 TL olarak belirlendi. Aynı fiyatlar Avrupa'da minimum paket tutarı için 10 Euro iken, getirme bedeli içinse 1,99 Euro.

Fiyatlarda yaşanan bu artış çoğu Getir kullanıcısı tarafından oldukça olumsuz karşılanırken, birçok kullanıcı da başka kurye servislerine yöneleceklerini belirtti.