George Kennedy, 91 yaşında hayatını kaybetti

Amerikalı aktör George Kennedy, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Kennedy, Cool Hand Luke (Parmaklıklar Arkasında) ve Naked Gun (Çıplak Silah) serilerinde rol almıştı.



BBC'nin haberine göre, Kennedy'nin torunu Cory Schenkel, açıklamasında dedesinin Pazar sabahı Boise şehrinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Torunu Schenkel, bir yıldan uzun süre önce eşi Joan'ı kaybeden Kennedy'nin sağlığının kötü olduğunu ve son bir aydır bakımevinde kaldığını belirtti.



George Kennedy, 'Parmaklıklar Arkasında' filmindeki rolüyle 1968 yılında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü almıştı. Çıplak Silah komedi filmi serisinin yanı sıra aktör, 1974 yapımı Earthquake (Deprem) ve 1975 yapımı Airport (Havaalanı) filmleriyle de adından söz ettirdi. Babası müzisyen, annesi de dansçı olan Kennedy, son olarak 2014 yapımı The Gambler (Kumarbaz) filminde rol almıştı.