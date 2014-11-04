Genler zekâda eğitimden daha fazla mı rol oynuyor?

ABD'de yapılan araştırma, sanılanın aksine ebeveynlerin iyi eğitim vermesinin çocuğun zekâsını çok geliştirmediğini, asıl rolü genlerin oynadığını gösterdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Florida Üniversitesi'nden Kevin Beaver, daha önceki araştırmaların çocuğun zekâsının, akşam kitap okumak gibi ebeveynlerin bazı davranışlarıyla artabileceğini gösterdiğini ancak yaptıkları çalışmanın bunun doğru olmadığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Ebeveynlerin eğitimi ve çocuğun zekâsı arasındaki ilişkiyi araştıran bilim adamları, çalışmaya genetik etkenlerin önemini incelemek üzere evlat edinilmiş gençleri de dâhil etti.

Ebeveynlerin davranışlarını değerlendiren, gençleri 18 ve 26 yaşında IQ testine tabi tutan bilim adamları, eğitimin zekâ üzerine etkisinin genler kadar olmadığı sonucuna vardı.

Ancak bilim adamları, bu sonuçların çocuklara eğitim verilmesinin bırakılması anlamına gelmediğine, ebeveynlerin eğitiminin dil, kelime hazinesi ve yazma becerisine büyük katkıda bulunduğuna dikkati çekti.

Araştırmanın sonuçları "Intelligence" dergisine yayımlandı.