(Geniş haber) Esenyurt'taki cinayette saldırgan ortağı çıktı

Ersan SAN- Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT’ta bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında taksi durağı sahibi silahlı saldırıya uğradı. Lüks otomobille kaçan saldırgan polisin çalışması sonucu gözaltına alındı. Ortağı olduğu öğrenilen Uğur S., “50 bin TL alacağım vardı. Tepki verince de öldürdüm\" dediği öğrenildi.

Esenyurt Koza Mahallesi’nde bulunan alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen olayda, bir taksi durağının sahibi olan Yusuf Yılmaz, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından çalışmalara başlayan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada cinayeti ortağı Uğur S.,’nin yaptığını belirledi. Yapılan operasyonla S., gözaltına alındı.

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen Uğur S., “Yusuf’dan 50 bin TL alacağım vardı. Onu istedim. Bana karşı çıktı. Tartışmaya başladık. Bunun üzerine silahımı çıkararak ateş etmeye başladım\" dediği öğrenildi.