T24 LogoT24 Logo
Gündem

((Geniş Haber) Esenyurt'ta bisikletli 2 çocuk hafriyat kamyonuna çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Ersan SAN - Ali KEREM BENGİ/İstanbul, (DHA)- ESENYURT'ta aynı bisiklette bulunan 2 çocuk ara sokaktan caddeye çıkarken hafriyat kamyonu ile çarpıştı

19 Ağustos 2017 01:42

Ersan SAN - Ali KEREM BENGİ/İstanbul, (DHA)- ESENYURT\'ta aynı bisiklette bulunan 2 çocuk ara sokaktan caddeye çıkarken hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Çocuklardan 1\'inin ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kaza, Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde saat 16.20\'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ara sokaktan bisikletle ana caddeye çıkan Fatih Evren (10) ile arkadaşı Diyar Demiray (11) o sırada seyir halinde olan 34 DV 8077 plakalı hafriyat kamyonun ön sağa tarafına çarptı. Vatandaşların ikazı üzerine şöforü T.S (45) aracını durdurdu. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuklara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan Evren ve Demiray sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fatih Evren\'in bilinçinin açık ve hayatı tehlikesi bulunmadığı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Diyar Demiray\'ın ise durumun ağır olduğunu öğrenildi.
 
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI 
Öte yandan kaza anı ve sonrası çevredeki işyeri güvenlik kameraları ve vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde iki çocuğun bisikletle ara sokaktan hızla caddeye çıkarak kamyonla çarpıştığı görülüyor. Vatandaşların tarafından cep telefonuyla ile çekilen görüntülerdeyse yaralanan çocuklara müdahale edildiği görülüyor. 
Kazadan sonra gözaltına alınan kamyon şöforü T.S ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersan SANAli KEREM BENGİİstanbul DHA ESENYURTKaza Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet CaddesiEdinilenFatih EvrenDiyar DemirayDVVatandaşlarınOlayKazadaEvrenDemirayBezmiâlem VakıfTıp Fakültesi HastanesineBağcılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24