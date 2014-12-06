'Genelkurmay, çözüm süreci ile ilgili bilgilendirilmiyor'

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel önceki gün, Malul Gazi Jandarma Kurmay Binbaşı Ethem Kara, Malul Gazi Emekli Jandarma Kıdemli Üsteğmen M. Bedri Aluçlu ve Malul Gazi Emekli Jandarma Teğmen Alper Kür’ü, Genelkurmay Başkanlığı’nda kabul ederek bir süre görüştü.

Kabule katılan Gazi Teğmen Alper Kür, kabulde çözüm sürecinin gündeme geldiğini belirterek, “Komutanımız, süreçle ilgili olarak bilgi sahibi olmadığını, bu konuda kendisine bilgi verilmediğini belirtirken, Öcalan’la masaya oturmayacaklarını ifade etti” dedi. Org. Özel, çözüm sürecinden bilgi sahibi olmadıklarını daha önce de söylemiş, Davutoğlu ise 'kendisini bilgilendiriyoruz, tekrar aynı şeyi söyleyemez' demişti.

Bedelliye de karşı

Hanife Açıkalın’ın Yeniçağ’da yer alan haberine göre Gazi Teğmen Alper Kür Özel'le görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Org. Özel’in AKP iktidarının yasalaştırmaya çalıştığı bedelli askerlik uygulamasını eleştirdiğini ifade eden Kür, “Komutanımız, Türkiye tam olarak profesyonel orduya geçmediği için bedelli askerliğin sıkıntılara sebep olacağını söyledi” diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, çözüm süreci ile ilgili olarak bilgilendirme sözü vermesine rağmen bunun gerçekleşmediğini “Hükümet süreçle ilgili bize bilgi vermiyor. Bilgilendirmiyor” sözleriyle dile getirdi.

Kabulde sözde çözüm sürecinin gündeme geldiğini ifade eden Kür, “Necdet Özel, süreçle ilgili olarak çok fazla bilgi sahibi olmadığını söyledi. Gazetelere de bu konuda bir dönem açıklamalar yapmıştı. Aynı şeyleri tekrarladı, bilgilendirilmediğini söyledi. ‘Yılardır savaştığımız bir insanı muhatap kabul edemeyiz’ cümlesini kurdu” dedi.

Emekli Teğmen Kür, Özel’i jandarmanın lağvedilmemesi için ziyaret ettiklerini açıkladı. “AKP iktidarının yapmak istediği düzenleme ile jandarmayı siyasi erkin kontrolüne almak istediğini” savunan Kür, şöyle konuştu:

“Jandarmanın tamamen siyasi erkin kontrolü altına girecek. Böyle bir durumda jandarma görevini yapamaz. Bu durum hem jandarma hem de memleket için iyi olmaz. Özel’in de aynı kaygıları taşıdığını ifade eden Kür, çekincelerin hükümete iletildiğini söyledi. Kür, “Komutanımız ‘Elimizden geleni yapıyoruz, çekincelerimizi gereken yerlerle paylaşıyoruz’ dedi”

Bedelli tepkisi

Öte yandan Kür, Özel’in AKP iktidarının yasalaştırmaya çalıştığı bedelli askerlik uygulamasını da eleştirdiğini şöyle anlattı:

“Bedelli konusunda Paşamız, Türkiye tam olarak profesyonel orduya geçmediği için bedelli askerliğin sıkıntılara sebep olabileceğini söyledi. Paşamız, bir kısmı profesyonel olarak çalışıyor. Bu geçiş olmadığı için bedelli askerliğin çıkması, parası olmayan fakir insanlar tarafından olumlu karşılanmayacağını düşünüyor.”

‘Aynı şeyi söyleyemez’ demişti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Tayyip Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’nde verdiği 30 Ağustos Resepsiyonu’nda, çözüm süreci ile ilgili “Sürece ilişkin yol haritasını bilmiyoruz, o çalışmanın içinde yokuz” demişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu da 15 Eylül 2014 tarihinde Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisinde bazı gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile bir araya gelerek “Genelkurmay Başkanı ile üç kez görüştüm son bir hafta, 10 gün içinde... 30 Ağustos Resepsiyonu’nda ’Süreci bilmiyoruz’ demişti. Şimdi aynı şeyi söyleyemez. Geçmişte de Milli Güvenlik Kurulu’nda tartıştık, konuştuk” açıklaması yapmıştı. İhanet süreci, PKK’nın Kobenê’de yaşanan çatışmaları bahane ederek yandaşlarını 6-8 Ekim tarihleri arasında sokağa dökmesi yüzünden kesintiye uğramıştı. Ardından yapılan görüşmelerde krizin aşıldığı ifade edilmişti.