Genelkurmay Başkanı'ndan Milli Savunma Bakanı'na 'şehit' cevabı: Bugün olduğu gibi dün de...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şehit aileleri onuruna verilen iftarda yaptığı konuşmada operasyon bölgesinde görev yapan askerlerle ilgili, “Bugün olduğu gibi dün de Gözlerini kırpmadan her sabah şehit olabileceklerini düşünerek, bunu da bile bile kendilerine verilen görevi vatanları ve milletleri için yaptılar ve sarsılmadılar” dedi. Akar'ın bu açıklaması, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın “Operasyon emri verildiği halde şehit veririm endişesiyle operasyon yapılmadığı dönemi de biliyoruz” sözlerine yanıt olarak yorumlandı.

Milliyet Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, "Öğreniyorum ki Genelkurmay Başkanı, bugün olduğu gibi ‘dün’ de terörle mücadelenin aynı kararlılıkla yürütüldüğünü vurgulama ihtiyacı duymuş. Bu vurguya konuşmada özellikle yer verildiğini duydum" ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, önceki gün kuvvet komutanları ve Ankara Garnizonu’nda görev yapan general ve amirallerin katılımıyla şehit aileleri onuruna Gazi Orduevi’nde bir iftar yemeği verdi. İftar yemeği öncesinde şehit ailelerine hitap eden Orgeneral Akar, şehitlerimizin büyük bir kahramanlık örneği göstererek sarsılmadan görevlerini yerine getirdiklerini söyleyerek özetle şu mesajları verdi:

"Gözlerini kırpmadan her sabah

şehit olabileceklerini düşünerek..."

“Giden evlatlarımızın, giden kahramanlarımızın bu ülke için, bu millet için büyük fedakârlıklar yapmış olan evlatlarınızın yerini herhangi bir şekilde doldurmak mümkün değil. Ancak hepinizin layık olduğu, yaşamakta haklı olduğu büyük bir gurur var. En kıymetli varlıklarınız gül bahçesine girercesine şehitlik mertebesine de erdiler.

Bugün hayatını vermiş olan evlatlarınız, şehitlerimizin sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihine, şanına uygun şekilde karada, havada büyük başarılar gösterdi. Onların sayesinde bugün gerçekten teröre karşı büyük bir darbe vuruldu. Bu konudaki mücadele bitmedi, devam edecek. Oraya arkadaşlarımla beraber yaptığım ziyaretler sırasında kendileriyle yaptığımız konuşmalarda, inanılmaz derecede vatan ve millet aşkıyla dolu olarak gözlerini kırpmadan her sabah şehit olabileceklerini düşünerek, bilerek bunu da bile bile kendilerine verilen görevi vatanları ve milletleri için yaptılar ve sarsılmadılar. Sizler için neler yapsak azdır bunun farkındayız. Sizler artık sadece şehitlerimizin değil tüm Türk Silahlı Kuvvetleri’nin anaları babalarısınız, evlatlarısınız, kardeşlerisiniz.”