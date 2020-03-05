Geliştiriciler, iPhone 7'de Android 10'u çalıştırdılar

Project Sandcastle geliştiricileri, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPod Touch üzerinde Android 10 çalıştırmayı başardılar. Kurulum dosyalarını internet siteleri üzerinden paylaşan geliştiriciler, işlemin yapılması halinde bazı özelliklerin kullanılamaz olacağı konusunda da uyarıyorlar.

Webtekno'da yer alan habere göre, geliştiriciler, yaptıkları son çalışmayla iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPod Touch modellerinde Android 10 çalıştırdılar. Geliştiriciler, ilerleyen dönemlerde daha çok iPhone modelinin böyle bir yeteneğe sahip olacağını ancak şu an için bu özelliğin sadece üç modelde olduğunu söyledi.