Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu belli oldu

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Demet Akalın'ın yerine Songül Karlı geldi.

Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın ilk sunucusu Fatih Ürek'in yerine bir dönem çok yakın dostu olan Demet Akalın gelmişti. Ancak Demet Akalın Gelinim Mutfakta’ın yoğun temposu nedeniyle programı bıraktı.

Akalın programı bırakırken yerine Gülben Ergen ve Songül Karlı'yı önermişti. Akalın'ın yerine Songül Karlı'nın geldiği yeni fragmanda ortaya çıktı. Karlı gelen tebrik mesajlarına sosyal medyadan teşekkür etti.

